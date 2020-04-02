Отслеживать состояние ключевых страниц сайта стало проще

Если вы не пользовались мониторингом важных страниц, потому что вам было некогда вручную добавлять в отслеживание ключевые страницы, — у нас для вас хорошая новость. Мы ценим ваше время, поэтому автоматически добавили в мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых считаем, что будут важны для вас. Чтобы отслеживать изменения других страниц — нажмите кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.
Если вам важны все трафиковые страницы — нажмите «Отслеживать все». Всего можно добавить в отслеживание до 100 страниц. Менять страницы в списке можно в любой момент. При изменениях на важных страницах вы будете получать e-mail уведомления.
Список первых 3000 страниц сайта, которые находятся не ниже 50 позиции в поисковой выдаче, можно посмотреть на странице «Статистика страниц».
Мониторинг отслеживает изменения по нескольким параметрам. Это:
• заголовок страницы (title);
• метатег Description;
• дата последнего обхода роботом;
• HTTP-код ответа роботу;
• контент страницы в результатах поиска;
• статус страницы в поиске (добавлена или исключена);
• указание на канонический адрес страницы.
Вы можете включить или выключить оповещения по каждому из этих параметров в настройке уведомлений.
Обратите внимание: в списке рекомендованных к отслеживанию страниц с показами и кликами теперь отображаются все страницы, вне зависимости, отслеживаются они уже или нет, чтобы вы могли видеть общую статистику. Для удобства владельцев сайтов блок с 3 самыми популярными страницами теперь всегда отображается в еженедельной сводке по сайту.
Команда Яндекс.Вебмастера
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