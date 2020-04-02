Отслеживать состояние ключевых страниц сайта стало проще

Если вы не пользовались мониторингом важных страниц, потому что вам было некогда вручную добавлять в отслеживание ключевые страницы, — у нас для вас хорошая новость. Мы ценим ваше время, поэтому автоматически добавили в мониторинг важные страницы: главную и те, изменения которых считаем, что будут важны для вас. Чтобы отслеживать изменения других страниц — нажмите кнопку «Отслеживать» напротив их адресов или добавьте URL вручную.

Если вам важны все трафиковые страницы — нажмите «Отслеживать все». Всего можно добавить в отслеживание до 100 страниц. Менять страницы в списке можно в любой момент. При изменениях на важных страницах вы будете получать e-mail уведомления.

Список первых 3000 страниц сайта, которые находятся не ниже 50 позиции в поисковой выдаче, можно посмотреть на странице «Статистика страниц».

Мониторинг отслеживает изменения по нескольким параметрам. Это:

• заголовок страницы (title);

• метатег Description;

• дата последнего обхода роботом;

• HTTP-код ответа роботу;

• контент страницы в результатах поиска;

• статус страницы в поиске (добавлена или исключена);

• указание на канонический адрес страницы.

Вы можете включить или выключить оповещения по каждому из этих параметров в настройке уведомлений.

Обратите внимание: в списке рекомендованных к отслеживанию страниц с показами и кликами теперь отображаются все страницы, вне зависимости, отслеживаются они уже или нет, чтобы вы могли видеть общую статистику. Для удобства владельцев сайтов блок с 3 самыми популярными страницами теперь всегда отображается в еженедельной сводке по сайту.

Команда Яндекс.Вебмастера

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