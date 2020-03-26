Помощь малому и среднему бизнесу — бонусы на два месяца в Директе

Яндекс направит до 500 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в России. Предприниматели смогут получить бонусы на два месяца размещения рекламы в Яндекс.Директе и воспользоваться инструментами для удалённой работы с расширенным бесплатным доступом.

Что в программе

До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе. Кроме того, уже зарегистрированные и новые рекламодатели могут получить бесплатную настройку рекламной кампании от специалистов Яндекса.

Чтобы рабочие процессы не нарушались в период удалённой работы, Яндекс расширит период бесплатного использования сервисов для бизнеса:

Трекер: всем организациям до 100 сотрудников бесплатно до 30 сентября;

Диск для бизнеса: 200Гб на диске бесплатно до 30 сентября всем бизнесам до 100 сотрудников — текущим и тем, кто зарегистрируется до 1 мая;

Телефония: 25 рабочих мест бесплатно до 30 сентября и первый номер бесплатно на 90 дней;

Таланты: 300 откликов бесплатно до 30 сентября всем бизнесам со штатом до 50 сотрудников — текущим и тем, кто подаст заявку до 1 мая;

Почта: как и раньше, 1 000 ящиков бесплатно для старых и новых клиентов;

Вики: как и раньше, создавать и обмениваться документами в Вики бесплатно, всем;

Чаты для бизнеса: переписываться с коллегами в защищённом корпоративном мессенджере от Яндекса — бесплатно. Как и прежде;

Маршруты для бизнеса: на 3 месяца бесплатно для новых клиентов, зарегистрировавшихся до 15 апреля 2020.

Все предложения собраны на специальном сайте.

Как подать заявку

Чтобы претендовать на участие в программе поддержки, заполните короткую форму. Если заявка соответствует условиям программы, мы пришлём адресное предложение. Пожалуйста, обратите внимание на полные условия акции.

Зачем это нужно

Яндекс считает важным поддержать российских предпринимателей в то время, когда они особенно нуждаются в привлечении клиентов и инструментах для сохранения рабочих процессов. Надеемся, эти меры помогут смягчить негативный эффект нынешней ситуации для малого бизнеса.

Команда Вебмастера

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