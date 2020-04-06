Повышаем конверсию с помощью авторизации Яндекса

Создавать собственную систему авторизации — это долго и не всегда безопасно. Предлагаем разработчикам CMS, интернет-магазинов, порталов, форумов и блогохостингов воспользоваться системой авторизации Яндекса — её можно настроить бесплатно и подключить практически к любому сайту.
Яндекс использует открытый протокол авторизации OAuth 2.0. Согласно протоколу, разработчик регистрирует приложение на OAuth-сервере Яндекса и запрашивает доступ к определённым данным. Авторизованный пользователь разрешает или запрещает его.
Авторизация Яндекса даёт значимые преимущества:
Для пользователей — быстрый вход на сайт
Авторизация Яндекса упрощает доступ к вашему сайту миллионам пользователей, зарегистрированных на Яндексе. Им не нужно придумывать и запоминать ещё один логин и пароль.
Для вас — увеличение конверсии сайта
Откройте возможность авторизоваться через Яндекс, и для всех пользователей, которые разрешили заполнять формы за них, вы сможете подставить все известные данные сразу. Покупателю больше не придётся вписывать свои имя, телефон и электронный адрес вручную. Вы сможете автоматически подставить данные пользователя в форму заказа, если он указывал их при регистрации на Яндексе.
Автозаполнение существенно сократит покупателю количество шагов при оформлении покупки — это позволит вам без дополнительных усилий увеличить конверсию в заказы.
Авторизация с помощью Яндекса работает и в мобильных приложениях — через мобильный SDK.
Установите авторизацию Яндекса на ваш сайт и обеспечьте быстрый вход для миллионов пользователей, которые могут стать вашими клиентами в пару кликов!
Как подключить авторизацию через Яндекс:
- Изучите документацию.
- Зарегистрируйте приложение на OAuth-сервере.
- Реализуйте в приложении подходящий способ получения токена.
- Используйте полученный токен в запросах к API сервисов Яндекса.
- Добавьте в интерфейс своего ресурса вход через Яндекс.
Подробнее о технологии читайте в документации. Если при подключении и настройке возникли сложности — напишите в нашу службу поддержки через специальную форму, мы обязательно поможем.
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