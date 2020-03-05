Повышаем конверсию в интернет-магазине: кейсы использования Турбо-страниц

В последнее время появляются интересные кейсы с описанием того, как работают Турбо-страницы. Поэтому мы решили, как и ранее, рассказать вам о них. Один из последних кейсов — опыт сети магазинов «Мир Музыки»: как Турбо-страницы почти в пять раз подняли конверсию у мобильных пользователей.

Результаты: Для покупок прямо с карточки товара, без перехода в корзину, конверсии для Турбо в 1,5 раза выше, чем для не-Турбо. Для покупок через корзину результаты еще более впечатляющие: конверсия в 5 раз выше для Турбо, чем для не-Турбо. Подробнее.

В статье содержатся лайфхаки по внедрению, детальное описание задач, которые решали магазины, а также скриншоты Турбо-страниц и статистики по ним. Возможно, этот материал будет полезен вам для улучшения интеграции технологии Турбо-страниц в ваш сайт. Мы, в свою очередь, продолжим следить за интересными кейсами по Турбо и будем периодически делиться с вами полезными материалами.

Подробнее о Турбо-технологии для интернет-магазинов читайте здесь.

P. S. Если у вас есть кейсы по Турбо-страницам, которыми вы готовы поделиться, отправляйте их нам через специальную форму. Присылайте через неё ссылки на ваши материалы, и все самое полезное и интересное мы постараемся рассказать у нас в блоге.

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