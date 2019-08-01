Премия Алисы: лучшие навыки за июль

Продолжаем ежемесячную премию Алисы. В этот раз большинство разработчиков сделали ставку на категорию «Игры и развлечения». Интересно, что будет в следующий раз?

«Образование» — 100 000 рублей

«Математика Икс»

Полезный навык для школьников, которые с математикой на «вы». Новый интерактивный формат позволяет быстро вычислить площадь или объем той или иной фигуры. «Решай задачки по геометрии быстро и просто» — вот девиз этого навыка.

«Игры и развлечения» — 100 000 рублей

«Цитадель: часть вторая»

Интерактивная история с разветвленным сюжетом, этакая RPG от мира голосовых помощников. «Цитадель: часть первая» уже выигрывала в номинации, а это продолжение той захватывающей истории. Разработчик учёл предыдущие ошибки и сделал навык еще более интерактивным: больше картинок, путей развития и бодрящей музыки. Ждем дальнейшего развития этой истории и появления новых, еще более масштабных и захватывающих.

«Для детей» — 100 000 рублей

«Сравни животное по признакам»

Интересное приложение для общего развития детей. Алиса называет животных и сравнительный критерий, а ребенок должен ответить, какое существо из предложенных подходит. А вы знаете, кто длиннее: лошадь или лев?

«Полезные навыки» — 100 000 рублей

«Гид по Пятнице»

Не знаете, что есть рядом из развлечений? Хотите сходить с друзьями куда-то в новое место? Вместо долгого и неудобного серфинга по сайтам агрегаторам, вам достаточно сказать, куда вы хотите поехать, и навык предложит заведения рядом, поможет забронировать билеты и многое другое. Теперь интересные места стало найти еще проще.

«Специальный приз» — 50 000 рублей

«Слово за слово»

Суть приложения в запоминании цепочки слов. Пользователь по очереди с Алисой называет слова по цепочке и прибавляет одно новое. Простая идея и прекрасная реализация. Навык подойдет и для небольшой компании, и для одиночного взаимодействия. А сколько слов подряд сможете запомнить вы?

Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

P. S. Подписывайтесь на наши каналы

Блог Яндекс.Диалогов

YouTube канал Яндекс.Диалогов

Чат разработчиков навыков в Telegram

Канал в Telegram