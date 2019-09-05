Приглашаем посмотреть запись вебинара «Турбо-страницы» для интернет-магазинов

22 августа состоялся вебинар «Турбо-страницы» для интернет-магазинов. На вебинаре поговорили о том, как технология Турбо помогает владельцам интернет-магазинов увеличить охват, число конверсий и уменьшить отказы. Обсудили, какие задачи можно решать, как быстро подключить и настроить Турбо-страницы для вашего магазина и как оценивать эффективность. Вебинар вела продуктовый менеджер Турбо-страниц Марина Хоруженко.

Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию или хочет посмотреть его еще раз, мы подготовили запись вебинара.