Продвижение контента в Яндекс.Директе — новый тип кампаний выходит в открытую бету

Вдохновляющие фото нередко служат отправной точкой в поиске товаров и услуг. Дизайн интерьера, украшения, одежду и даже авто выбирать куда проще, когда перед глазами наглядный пример. Поделитесь своими подборками в Яндекс.Коллекциях, чтобы в нативном формате познакомить аудиторию с брендом. А новый тип кампаний в Директе поможет продвигать фото в коллекциях и получать больше полезного трафика.

Яндекс.Коллекции — это сервис, который помогает пользователям обмениваться идеями через тематические подборки картинок. Дневная аудитория этого сервиса составляет более 2,6 миллиона посетителей, а ежемесячная — более 30 миллионов.

Мы знаем, что многие бизнесы активно вкладываются в качественные фото своих товаров и услуг, и уверены, — Коллекции станут отличным источником дополнительной аудитории для вашего бренда.

Новый тип кампаний «Продвижение контента» в Яндекс.Директе позволит в показывать вашу подборку в приоритетном размещении по релевантным запросам. Вот так:

Пользователь сможет сохранить ваши фото в свою подборку (поделиться ими с другими людьми), подписаться на обновления в коллекции или сразу перейти из карточки на ваш сайт. В итоге, используя один формат, вы сможете и создавать интерес у новой аудитории, и растить продажи у «визуалов», которые уже готовы к покупке.

В приоритетных показах к вашей коллекции будет добавлена плашка «Партнёрский контент». Оплата будет списываться за клики по любой карточке коллекции, ставку вы задаете сами. Деньги списываются только за один клик, сколько бы ни сделал их пользователь.

Ваши коллекции не будут конкурировать на выдаче с обычными контекстными кампаниями — у них отдельное место показов и отдельный аукцион. И, что главное, — свои сценарии поиска, которые позволят вам привлечь новых заинтересованных пользователей.

Продвижение контента на Яндекс.Коллекциях подходит любому бренду, которому важно показать товар или услугу лицом и создавать позитивные эмоции у своей аудитории: бизнесам в индустрии красоты, авто, ремонта, одежды, недвижимости, сервисам доставки продуктов с рецептами и многим другим.

Как запустить продвижение контента в Яндекс.Коллекциях

1. Создайте свою подборку фото на Коллекциях

Коллекция может решать самые разные задачи: стать витриной товаров с ценниками, портфолио, визуальным блогом. А создается она совершенно бесплатно.

К картинкам можно добавить описания, например, рецепты или советы, а также ссылки на ваш сайт. Массовую загрузку можно делать через публичный API Коллекций.

2. Создайте кампанию в Яндекс.Директе

Создайте кампанию «Продвижение контента». Далее — настройте расписание показов, регион и стратегию управления бюджетом. Например, можно получать максимум трафика, удерживая среднюю цену клика на нужном уровне.

Осталось добавить ссылку на коллекцию и задать ключевые фразы.

Совет: Подберите для коллекций отдельные ключевые слова, а не копируйте их из поисковых кампаний. Когда пользователь ищет примеры или идеи для вдохновения, он может использовать фразы, которые не подошли бы для классических контекстных объявлений. Скажем, «цветные пряди на темных волосах фото» — запрос без явного коммерческого сигнала, а запрос «цветное окрашивание» слишком широкий. В ответ на такие фразы тяжело подобрать на 100% релевантное объявление, а вот хорошую коллекцию фотографий показать можно.

И наоборот, вряд ли ваша подборка изображений будет часто показываться по узким коммерческим запросам вида «название бренда краски для волос +в москве купить недорого с доставкой». Поэтому для продвижения коллекций мы рекомендуем собрать отдельную семантику, добавляя более широкие ключевые слова по теме.

Подробную информацию вы можете найти в Помощи.

Потестировать бета-версию «Продвижения контента» уже сейчас можно в старом интерфейсе Директа. Новый тип кампаний активно развивается, следите за новостями.