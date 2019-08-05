Профиль вашего бизнеса в Яндексе: проверьте корректность заполнения

В Поиске, на Картах и других сервисах Яндекса пользователи часто ищут организации. Для того чтобы вся информация об организации была собрана в одном месте, мы запустили Яндекс.Профиль.

В Профиль попадает информация об организации, которую внёс её владелец в Справочник. Также информацию об организации мы можем получать от посетителей или партнёров, которые рассказывают нам об этом заведении. Для организаций, о которых нам известно не от их подтвержденных владельцев, мы также сформировали страницы Профилей, а в рекомендациях раздела «Диагностики» Вебмастера для сайтов с такими рекомендациями появилось соответствующее оповещение.

Мы рекомендуем всем владельцам таких организаций проверить указанные в Профиле данные через Справочник, перейти в него можно по ссылке из «Диагностики» в Вебмастере. Так пользователи всегда будут обладать точной информацией о времени работы вашей организации, адресе, телефоне и другими данными, важными для их выбора.

Команда Вебмастера

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