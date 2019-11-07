Программа Девятой Вебмастерской открыта!

Мы опубликовали программу Девятой Вебмастерской, которая пройдёт 22 ноября. Тема конференции — Customer Journey. Это путь, который проходит клиент от возникновения потребности в товаре до превращения в лояльного покупателя.

Наши эксперты расскажут о том, как бизнесу анализировать клиентский опыт и находить точки роста, как эффективно решать задачи маркетинга и продукта. Кроме того, представители сервисов Яндекса подготовили много интересных анонсов, но расскажем мы о них только на самой конференции.

Торопитесь зарегистрироваться, количество мест ограничено. Также будет доступна трансляция конференции, ссылка на которую будет выслана всем участникам, кто указал при регистрации, что хочет посетить Вебмастерскую онлайн.

Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.



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