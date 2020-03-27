Проверьте, насколько вы используете возможности представления сайта в поиске

Недавно мы добавили новый раздел «Представление в поиске». В нем описаны специальные ответы и расширенные сниппеты, которые делают отображение сайта в результатах поиска информативнее.

Теперь мы начали показывать статус элементов поисковой выдачи, которые помогают формировать сниппеты и специальные ответы:

1. Зеленая галочка означает, что возможность используется сайтом. Вероятность, что в поиске будет показан специальный ответ или расширенный сниппет, повышается.

2. Оранжевый восклицательный знак указывает, что возможность пока не используется сайтом. На это стоит обратить внимание.

Для элемента «Рейтинг, телефон и адрес» мы не показываем статус в Вебмастере, потому что у вас может быть несколько организаций в Справочнике. Рекомендуем проверить наличие информации по вашим организациям прямо в интерфейсе Яндекс.Справочника.

Смотрите статусы элементов в отдельном блоке. Он находится в правой части раздела и содержит:

· общую шкалу, которая показывает, насколько сайт использует элементы для формирования сниппетов и специальных ответов;

· список всех специальных ответов и сниппетов со статусами.

Надеемся, что это поможет вам улучшить отображение сайта в поисковой выдаче и сделать его привлекательнее для пользователей.

Команда Яндекс.Вебмастера

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