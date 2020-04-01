Расширенная статистика по запросам и страницам сайта теперь доступна в Вебмастере!

Отличные новости для вебмастеров и владельцев сайтов! Теперь вам стала доступна расширенная статистика страниц сайта, которые добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.

Раньше такие сведения были доступны в отчетах Вебмастера, но количество запросов или изменений на страницах ограничивалось. Теперь можно скачать архив с информацией обо всех страницах сайта без ограничений, если эти страницы добавлены в Sitemap или переведены в формат Турбо.

Какие данные можно получить в расширенной статистике сайта:

1. Все поисковые запросы, по которым ваш сайт отображался в поиске за последние семь дней. Раньше в сервисе отображалось только 3000 запросов за последние три месяца. Помимо запросов, вы увидите среднюю позицию в поиске, число показов и кликов. Статистика учитывает результаты поисковой выдачи на любых устройствах по всем регионам.

2. Статистика всех страниц вашего сайта, которые известны Яндексу. Вам будут доступны:

· url — адрес страницы;

· httpCode — HTTP-код, полученный роботом во время последнего обхода;

· status — статус страницы в поиске;

· lastAccess — дата последнего посещения страницы роботом;

· turboPage — информация о том, используется ли формат Турбо;

· fromSitemap — данные о том, есть ли страница в Sitemap;

· redirTarget — адрес страницы, на которую настроено перенаправление;

· relCanonical — адрес основной страницы;

· title — заголовок страницы;

· metaDescription — описание страницы.

Как выгрузить данные:

Добавьте все страницы сайта в Sitemap — файл, который сообщает поисковым системам актуальную структуру сайта. Чтобы данные попали в архив, Sitemap нужно сделать доступным роботу (загрузить на сайт, добавить ссылку в robots.txt или в Яндекс.Вебмастер). Используйте технологию Турбо. Убедитесь, что показ Турбо-страниц включен.

Примечание. Sitemap и технологию Турбо необязательно использовать вместе, можно выбрать один из способов.

3. Откройте Поисковые запросы → Статистика запросов. Выберите тип данных и скачайте архив.

4. Откройте Индексирование → Все страницы и скачайте архив.

Подробнее о расширенной статистике сайта читайте в Помощи Вебмастера.

Как использовать данные статистики?

Использовать такие данные можно для решения множества задач, связанных с оптимизацией сайта. Например:

Можно найти страницы с одинаковыми элементами title или метатегами Description. По выгруженной таблице строим сводную таблицу в Excel, группируем страницы по title или metaDescription, и находим дублирующиеся или пустые. Можно найти важные страницы сайта, которые почему-то не попали в sitemap. Для этого выбираем страницы, которые есть на поиске (status == SEARCHABLE), но их нет в Sitemap (fromSitemap == FALSE). Если на сайте должны быть rel=canonical или, например, редиректы — выбираем интервал дат обхода роботом в lastAccess, выбираем целевые страницы и проверяем, все ли в порядке.

Для многих задач такого рода удобно дополнить таблицу столбцом с признаком типа страниц. Например, для интернет-магазина часто можно отделить по маске страницы товаров и страницы списков товаров.

P.S. Если у вас есть кейсы, когда расширенные данные Вебмастера помогли решить какие-то важные задачи, поделитесь ими через специальную форму. Все самое полезное и интересное мы постараемся рассказать у нас в блоге.

Команда Яндекс.Вебмастера

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