Связка аккаунтов в Диалогах: Алиса может распознавать пользователей ваших навыков!

Теперь вы можете связать два аккаунта пользователя навыков в Диалогах: на Яндексе и в вашем сервисе. После связки ваш навык Алисы сумеет идентифицировать пользователя сервиса. Даже если авторизованный клиент пользуется вашим навыком с разных поверхностей, например, со смартфона и Станции, Алиса поймёт, что это один человек.

Связка аккаунтов позволит вам выполнять персональные сценарии для пользователей вашего сервиса в навыках Алисы. Например, пользователи смогут одним запросом совершать повторные покупки, бронировать услуги, узнавать свой баланс в вашем сервисе и решать множество других задач.

Как работает связка в навыке

Например, вы открыли школу хороводоведения и создали навык для вашей школы в Алисе. Ваш ученик сможет уточнить дату и время занятия, отменить или перенести урок прямо в навыке «Школа хороводоведения»:

1) Вашему навыку нужно идентифицировать пользователя.

2) Навык запрашивает авторизацию.

3) После успешной авторизации, навык отвечает пользователю персонально.

Ваши и пользовательские данные в безопасности

В запросе будет передаваться авторизационный токен. Связка аккаунтов работает по протоколу OAuth 2.0. Это обеспечивает безопасность авторизационных данных пользователя, которые передаются между Яндексом и вашим сервисом, а также позволяет управлять доступом, в том числе прекращать его. Яндекс не получает пароль пользователя.

Как настроить связку аккаунтов в навыке Диалогов

1. Проверьте настройки авторизационного сервера.

2. В Яндекс.Диалогах перейдите на страницу нужного навыка.

3. Во вкладке «Настройки» найдите раздел «Связка аккаунтов» и нажмите «Создать».

Подробный процесс подключения можно изучить в документации Диалогов. Полный список поверхностей мы разместили здесь.