Теперь архив внутренних ссылок можно скачать

Для эффективной работы с оптимизацией вашего сайта необходимо постоянно отслеживать неработающие внутренние ссылки. Оперативно отслеживать появление таких ссылок можно в Вебмастере (Ссылки — внутренние ссылки). Для вашего удобства неработающие внутренние ссылки можно не только просматривать, но и скачивать в виде архива.

Ссылка может считаться неработающей, если допущена ошибка в адресе (URL) страницы, URL страницы изменился или страница не существует. При обнаружении таких ссылок мы рекомендуем исправлять их как можно скорее, так как они негативно сказываются на пользовательском опыте и снижают конверсии. Также, скорее всего, эти ссылки являются исключенными из индекса Яндекса.

Команда Вебмастера

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