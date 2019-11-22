Теперь можно детально анализировать показатели конкретных страниц сайта! 

Вы все давно знаете и пользуетесь разделом «Поисковые запросы», где мы показываем много данных о поисковых запросах: показы, клики, СTR, позиции и другое. Сейчас мы расширили его и добавили возможность смотреть такую же статистику в разрезе конкретных адресов страниц. Раздел поможет узнать, насколько хорошо страницы сайта привлекают посетителей из результатов поиска Яндекса. Эта информация поможет оценить эффективность сниппетов страниц и сделать их более информативными при необходимости. Отчет доступен в разделе «Поисковые запросы» — «Статистика страниц».

Для вашего удобства мы изменили интерфейс меню и теперь в разделе «Поисковый запросы» доступны следующие разделы (с активными ссылками):

1. Статистика поисковых запросов

Раздел помогает следить за состоянием сайта в поисковой выдаче, например:

отслеживать динамику средней позиции сайта;

узнавать, какие запросы приводят больше трафика на сайт.

2. Статистика страниц

Раздел поможет выяснить, какие страницы сайта приводят больше всего посетителей из результатов поиска Яндекса.

3. Управление группами запросов

Раздел позволяет формировать группы запросов, чтобы:

узнавать, по каким группам запросов страницы сайта отображаются в поиске, и какие страницы сайта отображаются по этим запросам;

видеть среднюю позицию сайта в поисковой выдаче;

добавлять собственные поисковые запросы в Вебмастер.

4. Тренды

Раздел «Тренды» позволяет сравнивать поисковый трафик вашего сайта с похожими сайтами за одинаковый период времени. В группу похожих сайтов подбираются ресурсы, участвующие в рейтинге Яндекс.Радара с учетом тематики, к которой они относятся. Тематики в Вебмастере соответствуют тематикам Радара.

5. Рекомендованные поисковые запросы

Раздел помогает подобрать соответствующие тематике вашего сайта поисковые запросы. Их можно использовать для увеличения трафика с помощью органического поиска, а также контекстной рекламы.