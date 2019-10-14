Теперь можно управлять способами доставки в Турбо-корзине вашего магазина

Спешим порадовать вас обновлением Турбо-технологии: теперь можно настроить опции доставки для вашего магазина прямо в Турбо-корзине. Ранее эта функция была недоступна при оформлении заказа в Турбо. Это поможет увеличить конверсию вашего интернет-магазина и упростить процесс заказа, так как пользователь сможет сразу выбрать удобный и выгодный способ доставки.

Магазины могут задать несколько видов доставки для Турбо-корзины в Вебмастере: курьерская доставка, пункты самовывоза и почта. Владельцы магазинов сами определяют стоимость и сроки доставки, а также указывают время работы пунктов самовывоза. Для каждого вида доставки можно добавить несколько вариантов (например, курьерская доставка по Москве, курьерская доставка по Московской области и т. д.) или несколько пунктов самовывоза.

Доставка в Турбо доступна всем магазинам, указывающим цену на товары в российских рублях.

Если у вас остались вопросы по подключению и настройке Турбо-страниц, задавайте их нам в разделе Обратная связь.





P.S. Вы часто спрашиваете нас про интеграцию Турбо-корзины с внешними системами и сервисами. Мы хотим сделать процесс приема заказов из Турбо-корзины более удобным. Для этого нам нужна ваша помощь.

Пожалуйста, расскажите, в каких именно системах и сервисах вы бы хотели принимать заказы из Турбо-корзины. Смело оставляйте развернутые комментарии, мы постараемся их учесть при дальнейшей разработке.

Команда Турбо-страниц

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