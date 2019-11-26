Теперь в Турбо-версии вашего магазина доступны списки товаров - ваш магазин станет быстрее и конверсионнее!

Страницы со списками товаров — важная часть интернет-магазина, которая позволяет выгодно представить весь его ассортимент. Мы научились преобразовывать такие страницы в формат Турбо автоматически (ранее были доступны только отдельные карточки товаров) и теперь ваши покупатели смогут просматривать списки товаров прямо на Турбо-страницах. Таким образом, страниц, которые моментально загружаются, стало еще больше в вашем интернет-магазине.

Списки товаров доступны для всех интернет-магазинов, подключенных к Турбо. Для вашего удобства они по умолчанию активированы в Вебмастере. Если вам не понравится результат, отключить настройку можно в один клик.

Также в интерфейсе Вебмастера появился новый раздел — Статус подключения. В нем вы сможете, удалось ли создать списки товаров автоматически, а если нет — там же даны рекомендации, как помочь алгоритмам в их создании.

Если для вашего интернет-магазина списки товаров не подключились автоматически, следуйте нашим рекомендациям:

сделайте разметку «хлебных крошек» (навигационных цепочек вверху страницы, отображающих, в каком разделе находится сейчас пользователь) при помощи микроразметки Schema org; добавьте в YML-фид большее число товаров, чтобы алгоритм смог построить список; убедитесь, что дерево категорий в YML-фиде составлено правильно и соответствует дереву категорий, представленному на сайте; если вы выполнили все вышеперечисленные шаги, но списки товаров по-прежнему неактивны, обратитесь в нашу службу поддержки.

Списки товаров помогут увеличить конверсию добавления в корзину и покупки товаров для владельцев магазинов.

Если у вас возникли вопросы по подключению Турбо-страниц, вы можете задать их с помощью специальной формы.

Команда Турбо-страниц