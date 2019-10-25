Умный дом Яндекса — ещё больше устройств!

Мы постоянно работаем над развитием платформы умного дома Яндекс и рады сообщить, что в умном доме стали доступны новые типы устройств, а именно:

· кофеварка

· увлажнитель воздуха

· очиститель воздуха

· робот-пылесос

Использование правильных типов устройств дает возможность пользователю взаимодействовать с техникой более комфортно и естественно, используя набор фраз, доступный для данного устройства. Примеры фраз, доступных для управления новым видом устройств

Робот-пылесос:



Кофеварка:



Увлажнитель воздуха:



Очиститель воздуха:

Полный список устройств, доступных в умном доме Яндекса здесь. Подробнее о настройке платформы умного дома читайте в документации.



Команда Умного Дома.