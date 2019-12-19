В Яндекс.Играх появились игры со встроенными покупками

Теперь разработчики могут добавлять в каталог Яндекс.Игр браузерные игры со встроенными покупками. Предложите пользователям приобрести, к примеру, дополнительное время на прохождение уровня или аксессуары для персонажа.

Каталог игр доступен в приложении Яндекса, на главной странице и в Яндекс.Браузере. Платформа не берёт комиссию за размещение и продвижение игр. Размещая игры в каталоге Яндекс.Игр, разработчики получают доступ к аудитории Яндекса и стабильный доход от монетизации.

Одной из первых игр с внутренними покупками, доступных в каталоге, стала браузерная игра «Game of Thrones: Winter is Coming». Сейчас в каталоге около 1500 игр.

Добавить игры можно через консоль разработчика, предварительно поддержав работу с внутриигровыми покупками в игре с помощью SDK Яндекса.

С помощью SDK разработчики игр получают доступ к имени и аватару пользователя на Яндексе и методы для залогина неавторизованных пользователей. Также в SDK доступны методы сохранения данных состояния игры (пройденные уровни, опыт, внутриигровые покупки и т. д.) на сервере Яндекса. Это позволяет наладить персональные коммуникации с игроками. Например, построить лидерборд, где пользователи увидят итоги соревнований. Или показать каждому его имя и аватар на карте в мультиплеерной игре.

Подробнее о внутриигровых покупках читайте в документации.