В Яндекс.Толоке появились первые сертифицированные партнёры

В Яндекс.Толоке прошла первая сертификация поставщиков краудсорсинговых решений. Теперь клиенты Толоки могут заказать подготовку проекта и размещение у сертифицированных партнёров. Они помогут заказчикам решать их повседневные бизнес-задачи, привлекая тысячи пользователей к их выполнению и используя технологии Яндекса. В свою очередь для партнёров сертификация в Толоке — это возможность использовать краудсорсинг, чтобы совершенствовать собственные технологии, и дополнительный канал привлечения клиентов.

Первыми сертифицированными партнёрами Толоки стали:



BestPlace — платформа для оценки территории и прогноза розничного товарооборота, которая позволяет моментально находить самые рентабельные места в городе. В Толоке компания проводит полевые исследования и актуализирует данные по подсчёту пешеходного трафика, проверяет актуальность объявлений о недвижимости, проводит мониторинг конкурентов для заказчиков.

BestPlace — платформа для оценки территории и прогноза розничного товарооборота, которая позволяет моментально находить самые рентабельные места в городе. В Толоке компания проводит полевые исследования и актуализирует данные по подсчёту пешеходного трафика, проверяет актуальность объявлений о недвижимости, проводит мониторинг конкурентов для заказчиков.

Handl — сервис подготовки и разметки данных для машинного обучения. Handl предоставляет интерфейсы для разметки фото, аудио, видео и текстовых файлов. В Толоке компания делает разметку датасетов эффективной и качественной для заказчика, а также готовит данные любого типа под задачи машинного обучения.

Handl — сервис подготовки и разметки данных для машинного обучения. Handl предоставляет интерфейсы для разметки фото, аудио, видео и текстовых файлов. В Толоке компания делает разметку датасетов эффективной и качественной для заказчика, а также готовит данные любого типа под задачи машинного обучения.

ID R&D — компания разрабатывает решения в сфере аутентификации, в том числе через биометрию. Передовые технологии ID R&D применяются в финансовых учреждениях на трёх континентах. Через Толоку компания собирает данные, чтобы совершенствовать алгоритмы работы биометрических систем.

ID R&D — компания разрабатывает решения в сфере аутентификации, в том числе через биометрию. Передовые технологии ID R&D применяются в финансовых учреждениях на трёх континентах. Через Толоку компания собирает данные, чтобы совершенствовать алгоритмы работы биометрических систем.

SD Data — компания занимается разработкой систем разговорного искусственного интеллекта, а также систем приёмки и тестирования ИИ. В Толоке компания собирает данные для обучения и тестирования — диалоги, вопросы, ответы, переформулировки.

SD Data — компания занимается разработкой систем разговорного искусственного интеллекта, а также систем приёмки и тестирования ИИ. В Толоке компания собирает данные для обучения и тестирования — диалоги, вопросы, ответы, переформулировки.

VisionLabs — разрабатывает решения в области компьютерного зрения и машинного обучения, основанные на биометрии данных с использованием нейросетей. С помощью пользователей Толоки компания размечает и обрабатывает изображения, чтобы улучшить качество работы своих алгоритмов.

Вторая волна сертификации будет запущена в ближайшее время. Партнерами платформы могут стать IT-компании, использующие в своей работе технологии краудсорсинга, а также digital-агентства и частные специалисты, имеющие большой опыт работы с данными и хорошую экспертизу Толоке. Они также смогут настраивать проекты для внешних клиентов. Узнать условия партнерской программы и оставить заявку на сертификацию можно на сайте проекта.

Команда Яндекс.Толоки

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