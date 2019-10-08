Вебинар «Новые возможности Турбо-страниц для интернет-магазинов»

Приглашаем вас на вебинар «Турбо-страницы для интернет-магазинов», который состоится 15 октября в 12:00 (по московскому времени).

На вебинаре вы узнаете, как использование Турбо-страниц позволит сделать процесс покупки удобнее и поможет увеличить охват и конверсии вашего бизнеса. Расскажем о новых возможностях технологии для интернет-магазинов — автозаполнении формы заказа в корзине и онлайн-оплате заказа в один клик. Поговорим о работе со списками товаров и о том, как оценивать эффективность Турбо-страниц.

Проведёт вебинар и ответит на ваши вопросы продуктовый менеджер Турбо-страниц Марина Хоруженко.

Участие бесплатное, необходима регистрация.