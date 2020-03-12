Вебмастер: новый функционал в отзывах на сайт

Чтобы пользователи оставались лояльными, необходимо отслеживать их мнение о сайте и вовремя реагировать на жалобы. Теперь с отзывами на сайт стало работать проще — их можно сортировать в разделе «Отзывы» Вебмастера. В новом функционале доступна сортировка по дате, релевантности, популярности и рейтингу:

сначала новые — чтобы посмотреть недавно написанные;

по популярности — чтобы посмотреть отзывы, которые чаще читают и отмечают пользователи;

по релевантности — чтобы посмотреть наиболее полезные для пользователей отзывы;

сначала хорошие — чтобы посмотреть отзывы с оценками сайта 4 и 5;

сначала плохие — чтобы посмотреть отзывы с оценками сайта 1–3.

Вы можете отвечать на отзывы на ваш сайт или организацию прямо в интерфейсе Вебмастера, а ваш ответ будет отмечен как «официальный ответ».

Каждый день роботы Вебмастера собирают сводку из новых отзывов с разделением на хорошие и плохие, а также примерами отзывов. Такая статистика будет приходить вам на почту: это позволит держать руку на пульсе и следить за динамикой отношения пользователей к вашему сайту. Письма будут генерироваться автоматически и приходить всем пользователям, подтвердившим права на сайт в Вебмастере. Если вы не хотите получать сводку по отзывам, отписаться от рассылки можно здесь.

Для вашего удобства мы также добавили статистику по отзывам в еженедельную сводку по сайту.

Команда Яндекс.Вебмастера

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