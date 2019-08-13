Внешние навыки в приветственных рекомендациях Алисы!

Мы продолжаем работать над привлечением аудитории в навыки Алисы. Рады сообщить, что в приветственные рекомендации Алисы теперь попадают и внешние навыки!
В дальнейшем Алиса будет рекомендовать пользователям еще больше внешних навыков. Создавайте и публикуйте новые навыки, совершенствуйте существующие и ваш навык совсем скоро тоже сможет появиться в рекомендациях Алисы! И конечно будьте внимательны к оценкам и отзывам пользователей, они помогут сделать ваш навык еще лучше.
P. S. Подписывайтесь на наши каналы
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram