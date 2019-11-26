Всё о ранжировании Турбо-страниц из первых уст

В конце ноября Турбо-страницам исполнилось два года. В перерыве между докладом на Девятой Вебмастерской и празднованием дня рождения технологии Турбо, руководитель проекта Стас Макеев успел дать интервью Searchengines.ru. Подробнее о том, как ранжируются Турбо-страницы в поисковых системах, что сделать, чтобы попасть в сниппет, и зачем Турбо интернет-магазинам, читайте по ссылке.

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