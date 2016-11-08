Яндекс открывает API для воспроизведения аудио

Сегодня команда Яндекс.Музыки открыла доступ к YandexAudio API — JavaScript-библиотеки для воспроизведения аудио в браузере. С её помощью на странице можно проигрывать музыку, аудиокниги и прочие звуковые файлы на вашем сайте.

В данной технологии были реализованы все основные задачи, с которыми сталкиваются разработчики при работе над воспроизведением аудиоконтента на сайте:

автоматическая перезагрузка аудиоплеера при возникновении какой-либо ошибки (например, при блокировке браузером Flash-содержимого);

предварительная загрузка следующего трека, параллельно с воспроизведением текущего;

детектирование и использование технологии Web Audio API;

использование эквалайзера со встроенным набором пресетов и многое другое.

API автоматически определяет, какая из технологий поддерживается браузером, и на ее основе создает аудиоплеер при помощи HTML5 (по умолчанию) или Flash.

Разработчик может регулировать настройки воспроизведения, например, изменить громкость, задать новую позицию воспроизведения или включить автоповтор. Кроме того, API предоставляет функции для получения различной служебной информации — например, длительности звучания.

Подробная инструкция по использованию YandexAudio API есть в нашей Помощи.

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Команда Яндекс.Музыки