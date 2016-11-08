Блог о технологиях Яндекса

Блог о технологиях Яндекса

Яндекс открывает API для воспроизведения аудио

Сегодня команда Яндекс.Музыки открыла доступ к YandexAudio API — JavaScript-библиотеки для воспроизведения аудио в браузере. С её помощью на странице можно проигрывать музыку, аудиокниги и прочие звуковые файлы на вашем сайте.

В данной технологии были реализованы все основные задачи, с которыми сталкиваются разработчики при работе над воспроизведением аудиоконтента на сайте:

  • автоматическая перезагрузка аудиоплеера при возникновении какой-либо ошибки (например, при блокировке браузером Flash-содержимого);
  • предварительная загрузка следующего трека, параллельно с воспроизведением текущего;
  • детектирование и использование технологии Web Audio API;
  • использование эквалайзера со встроенным набором пресетов и многое другое.

API автоматически определяет, какая из технологий поддерживается браузером, и на ее основе создает аудиоплеер при помощи HTML5 (по умолчанию) или Flash.

Разработчик может регулировать настройки воспроизведения, например, изменить громкость, задать новую позицию воспроизведения или включить автоповтор. Кроме того, API предоставляет функции для получения различной служебной информации — например, длительности звучания.

Подробная инструкция по использованию YandexAudio API есть в нашей Помощи.

Делаем сайты еще музыкальнее
Команда Яндекс.Музыки

8 комментариев
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Leonid
9 ноября 2016, 16:18
Может ли API помочь с защитой контента от несанкционированного скачивания?
игорь к.
27 января 2017, 17:34
Около года назад писал в поддержку Яндекс Музыки.  с предложением такого API когда еще его небыло . Совпадение ? Но сделали... 
MurzNN
15 июня 2017, 19:48
А для Яндекс.Радио есть API? Уж очень хочется слушать радио в системных плеерах, а не через отдельное приложение.
Елена Першина
16 июня 2017, 16:05
MurzNN,
Внешнего API нет, но, возможно, есть какие-то варианты решения. Можете уточнить у сервиса напрямую: https://yandex.ru/support/music/ya-radio.html 
MurzNN
15 июня 2017, 20:27
Как я понимаю, это API для браузера. А есть какой-то API для интеграции со сторонними скриптами и плеерами?



Например очень хочется увидеть плагин Яндекс.Музыки и Яндекс.Радио для музыкального сервера Mopidy https://docs.mopidy.com/en/latest/ext/backends/ 



А также для медиацентра KODI media center http://xbmc.ru/forum/showthread.php?t=8171 - есть уже люди, готовые написать плагин, дайте  им API для этого!
Кирилл Островский
26 марта, 14:05
А нет ли апи к сервису распознавания музыки (треков) ? 
shyl
24 июля, 12:03
https://yandex.ru/dev/audio/jsapi/, 404
marshal@xaker.ru
18 августа, 20:07
Когда-то ноунейм открыл доступ к YandexMusic API - https://github.com/MarshalX/yandex-music-api