Яндекс представил новый алгоритм «Королёв»

Яндекс запустил новую версию поиска, основанную на алгоритме «Королёв» — он использует нейронную сеть, которая способна сопоставлять смысл запросов и веб-страниц. Это позволяет поиску с высокой точностью отвечать на редкие и сложные вопросы. Для обучения искусственного интеллекта Яндекс задействует не только поисковую статистику, но и распределенную сеть ассесоров и толокеров, а также оценки миллионов пользователей.

Приглашаем посмотреть представление нового поискового алгоритма:



Напомним, что первый шаг к поиску по смыслу Яндекс сделал ещё в прошлом году, когда внедрил алгоритм «Палех» — он в реальном времени сопоставлял смысл запроса и заголовка веб-страницы. «Королёв» же использует нейронную сеть, которая анализирует уже всю страницу. Например, он поймёт, что в запросе [картина где небо закручивается] речь идёт о картине Ван Гога, а в запросе [ленивая кошка из монголии] — о мануле.

Такая работа нейросетей требует больших вычислительных мощностей, поэтому с внедрением нового алгоритма Яндекс стал определять суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск может единовременно сопоставлять по смыслу с конкретным запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч. Другая важная особенность «Королёва» в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает ещё и смысл других запросов, которым страница релевантна.

Делаем Поиск ещё умнее

Команда Яндекс.Поиска

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.