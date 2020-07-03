Блог о технологиях Яндекса

Блог о технологиях Яндекса

Загружайте панорамы на Яндекс.Карты самостоятельно

Теперь вы сами можете добавлять уличные и интерьерные панорамы на Яндекс.Карты: просто загрузите снимки и укажите их координаты на Яндекс.Панорамах. Для корректной работы сервиса используйте последние версии браузеров Яндекс.Браузер и Mozilla Firefox.

Панорамы позволяют:

  • организовать виртуальный тур по офису или торговому залу;
  • объяснить клиентам, как пройти к вам в крупном бизнес-центре;
  • показать уютные номера гостиницы или интерьер ресторана.

Пользователи переходят к панорамам из карточки организации или прилегающей улицы на Яндекс.Картах.

Сейчас можно добавить панорамы, которые сняты в России, Беларуси, Казахстане или Узбекистане. Полный список требований смотрите в Справке.

Подробнее о публикации панорам в инструкции

Оригинал новости опубликован в клубе API Карт

6 комментариев
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petuhova-larisa@mail.ru
3 августа 2020, 13:50
как удалить некоторые игры?
Pozdnyakov-alexey-a
21 августа 2020, 15:02
petuhova-larisa@mail.ru,
Помогу удалить игры 
Олег Журавлв
10 августа 2020, 12:03
Принцип в чем? Мне надо ходить и снимать все чтоувижу интересное,тоесть что может заинтересовать,кого либо???
LIUDMILA JUDINA
3 января 2021, 11:42
как установить календарь на главной странице яндекса
LIUDMILA JUDINA
3 января 2021, 11:44
LIUDMILA JUDINA,
jumila@yandex.ru
Evgenil Gerasenko
5 января, 18:43
Как вастонавить игру стать миллионером