Блог о технологиях Яндекса

август 2014
Allure – фреймворк для создания простых и понятных отчётов автотестов
8 августа 2014, 13:56
На Хабрахабре появилась статья Артёма Кошелева о нашем очередном инструменте с открытым кодом. Allure упрощает написание и использование функциональных автотестов, делая сопутствующие процессы более прозрачными. В своём материале Артём объясняет, чем Allure отличается от Thucydides, и как мы по ходу разработки этого фреймворка решили три основные проблемы, с которыми сталкиваются тестировщики и автоматизаторы.
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Allure
Как использовать Томита-парсер в своих проектах. Практический курс
9 августа 2014, 13:56
Наталья Остапук из группы извлечения фактов рассказала на Хабрахабре о том, как пользоваться Томита-парсером, и о синтаксисе его внутреннего языка. Прочитав статью, вы узнаете, как составляются словари и грамматики для Томиты, а также как извлекать с их помощью факты из текстов на естественном языке. Аналогичная информация доступна в формате небольшого видеокурса (задание и результаты в виде файлов лежат здесь) :
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Томита-парсер