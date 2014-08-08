На Хабрахабре появилась статья Артёма Кошелева о нашем очередном инструменте с открытым кодом. Allure упрощает написание и использование функциональных автотестов, делая сопутствующие процессы более прозрачными. В своём материале Артём объясняет, чем Allure отличается от Thucydides, и как мы по ходу разработки этого фреймворка решили три основные проблемы, с которыми сталкиваются тестировщики и автоматизаторы.
Наталья Остапук из группы извлечения фактов рассказала на Хабрахабре о том, как пользоваться Томита-парсером, и о синтаксисе его внутреннего языка. Прочитав статью, вы узнаете, как составляются словари и грамматики для Томиты, а также как извлекать с их помощью факты из текстов на естественном языке. Аналогичная информация доступна в формате небольшого видеокурса (задание и результаты в виде файлов лежат здесь):