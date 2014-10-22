Разработчик десктопной версии Яндекс.Диска Клеменс Ауэр поделился на Хабрахабре записью своего доклада про REST API. Доклад можно условно разделить на три части. Для тех, кто ещё мало знаком с Яндекс.Диском, Клеменс сначала рассказывает о нём как о продукте. Затем он переходит к новому API, выделяя основные преимущества и отличия от WebDAV. Наконец, третья часть посвящена личному опыту докладчика: Клеменс объясняет, как на основе API подступиться к разработке, и показывает примеры своего кода на языке Swift.
Пользователи регулярно ищут товары в интернете, а мы стремимся помочь им быстрее найти нужную вещь и подходящий интернет-магазин. Важным фактором при выборе магазина в результатах поиска является структурированный сниппет, который содержит подробную информацию о товаре. Например, цену, которая передается через партнерские программы в Яндекс.Маркет или в Яндекс.Вебмастер. Однако порой сайты не могут принять участие в этих программах, поэтому мы подготовили новый, третий способ, позволяющий формировать специальные сниппеты для страниц с товарами. Для этого нужно добавить разметку Schema.org на такие страницы.
На конференции YaC 2014 Яндекс представил новые разработки в области речевых технологий: голосовую активацию, выделение смысловых единиц из текста и синтез речи. Все три функции доступны в виде библиотеки SpeechKit Mobile SDK и облачной платформы SpeechKit Cloud. Это позволит разработчикам существенно расширить возможности своих продуктов.
Год назад мы запустили Метрику для приложений – наш бесплатный инструмент для мобильной аналитики в реальном времени. Метрика позволяет понять, что и как пользователи делают в вашем приложении, какие устройства используют и с какими ошибками сталкиваются.
Вчера на YaC 2014 у нас было три секретных доклада. Утром мы анонсировали новый стек речевых технологий и Метрику для приложений, чуть позже запустили Яндекс.Браузер для Linux, а в конце дня представили небольшой, но вполне самостоятельный сервис – «Охоту за ошибками». Сервис сделан на базе одноимённого конкурса, который мы начали проводить в 2011 году. Клуб компаний, запустивших похожие конкурсы, был тогда ещё совсем немногочисленным.