Максим Ширшин – специалист, долгое время проработавший в Яндексе, – написал в известный среди веб-разработчиков журнал Smashing Magazine обширную статью про БЭМ. А затем сам же перевёл её для нашего блога на Хабрахабре. В статье вы найдёте ответ на вопрос, могут ли маленькие команды использовать БЭМ либо хотя бы его методологию так же, как это делает, например, Яндекс.
Мы опубликовали видеозапись доклада разработчика интерфейсов API Яндекс.Карт Антона Корзунова про LoadingObjectManager и RemoteObjectManager. Презентация прошла 30 августа в рамках Яндекс.Субботника по бекенду в Минске. Из доклада вы узнаете, зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся вам и как API Карт будет помогать этой задаче со стороны фронтенда.
Руководитель разработки API Карт Сергей Константинов выложил в наш блог на Хабрахабре запись семинара про опыт поддержки обратной совместимости. Первая часть доклада стала результатом практически пятилетнего опыта команды API. В ней Сергей вводит восемь простых правил того, как позаботиться об обратной совместимости ещё на начальных этапах разработки. Вторая часть гораздо менее масштабная – она про сохранение совместимости на стадии рефакторинга.