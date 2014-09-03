Блог о технологиях Яндекса

сентябрь 2014
Масштабирование наоборот: БЭМ-методология Яндекса на небольших проектах
3 сентября 2014, 13:56
Максим Ширшин – специалист, долгое время проработавший в Яндексе, – написал в известный среди веб-разработчиков журнал Smashing Magazine обширную статью про БЭМ. А затем сам же перевёл её для нашего блога на Хабрахабре. В статье вы найдёте ответ на вопрос, могут ли маленькие команды использовать БЭМ либо хотя бы его методологию так же, как это делает, например, Яндекс.
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БЭМ
Что API Карт забыл на сервере
10 сентября 2014, 13:56
Мы опубликовали видеозапись доклада разработчика интерфейсов API Яндекс.Карт Антона Корзунова про LoadingObjectManager и RemoteObjectManager. Презентация прошла 30 августа в рамках Яндекс.Субботника по бекенду в Минске. Из доклада вы узнаете, зачем API нужен бэкенд, почему писать его придётся вам и как API Карт будет помогать этой задаче со стороны фронтенда.
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API Карт
Как правильно разрабатывать API с поддержкой обратной совместимости
21 сентября 2014, 13:56
Руководитель разработки API Карт Сергей Константинов выложил в наш блог на Хабрахабре запись семинара про опыт поддержки обратной совместимости. Первая часть доклада стала результатом практически пятилетнего опыта команды API. В ней Сергей вводит восемь простых правил того, как позаботиться об обратной совместимости ещё на начальных этапах разработки. Вторая часть гораздо менее масштабная – она про сохранение совместимости на стадии рефакторинга.
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API Карт
Список последних загруженных файлов
24 сентября 2014, 13:57
В REST API Яндекс.Диска добавлена операция «Получение списка последних загруженных файлов». Список можно отсортировать по типу файлов.
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API Облачной платформы