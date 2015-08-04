Яндекс.Деньги проведут бесплатный курс по разработке Android- и iOS-приложений. Он рассчитан на тех, у кого уже есть опыт создания продуктов для этих платформ и кто хочет повысить свой профессиональный уровень. В конце курса студенты сдадут выпускной проект и получат сертификаты. Подробнее об этом можно прочитать в блоге Яндекс.Денег.
В Яндекс.Вебмастере появилось новое оповещение, которое позволяет вовремя узнавать об изменениях на вашем сайте, связанных со счетчиком Яндекс.Метрики. Уведомление срабатывает, когда счетчик Метрики не определился корректно на сайте в целом или на значимом количестве страниц. Оно стало дополнением к иконке-оповещению о наличии счетчика Метрики, которое уже давно выводится в разделе "Мои сайты", и позволяет быстро перейти в интерфейс Метрики. Подробнее об этом можно прочитать в Блоге для вебмастеров.
19 сентября Яндекс проведёт в Екатеринбурге конференцию FrontTalks. Приходите послушать доклад Александра Зинчука из команды API Яндекс.Карт, который расскажет про асинхронные модули в JavaScript-проектах. Кроме того в рамках конференции выступят Мартин Клеппе и Леони Уотсон, полную программу можно посмотреть по этой ссылке. Спешите успеть зарегистрироваться, количество билетов стремительно сокращается!
Мы открылиШколу вебмастеров — курс лекций, на которых можно будет узнать обо всех основных ступенях создания и развития сайта: от написания технического задания до продвижения в поисковых системах, веб-аналитики и оценки проведённых работ. Вести занятия будут эксперты из разных сфер интернет-индустрии. Подробную программу смотрите на официальном сайте Школы.
Организаторы конференции DevCon, которая прошла 21 мая в Московской области, опубликовали видеозаписи докладов с мероприятия. Среди них – видео выступления разработчика интерфейсов API КартВсеволода Шмырова.