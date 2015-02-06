Яндекс запустил в Москве приложение Парковки. Оно отображает на карте более 6000 муниципальных парковок вместе с данными о стоимости и наличии мест и позволяет оплатить парковку удобным способом. Информация о загруженности парковок обновляется каждые 10-15 минут.
Мы обеспечили возможность запускать наши мобильные приложения для Android и iOS из браузера и других мобильных приложений. На данный момент разработчики могут разместить у себя в программе или на веб-странице ссылку для перехода в Яндекс.Карты или Яндекс.Город.
Несколько недель назад по приглашению портала Loft Blog мы провели практический вебинар по использованию полного стека технологий БЭМ вне зависимости от типа проекта. Разработчик команды БЭМ Николай Ильченко наглядно показал процесс вёрстки на примере макета страницы Яндекс.Музыки, а также ответил на все вопросы, которые поступали во время вебинара.
26 февраля в московском офисе Яндекса вновь пройдёт «Курилка Гутенберга» – лекторий сообщества «Образовач», которое объединяет любителей науки. Сегодня мы опубликовали программу встречи – она будет состоять из четырёх докладов по нейробиологии, медицине и компьютерным технологиям. В числе спикеров заявлен Денис Филиппов, руководитель отдела голосовых технологий и продуктов Яндекса. Денис расскажет, как развивались эти технологии, где они применяются и что лежит в основе комплекса технологий SpeechKit от Яндекса.
На прошлой неделе BBC рассказала, что для новой версии главной страницы использовала методологию БЭМ, созданную в Яндексе. По этому случаю разработчик интерфейсов Дима Белицкий из симферопольской группы разработки БЭМ опубликовал у нас на Хабрахабре обширный материал о том, как начать использовать полный стек БЭМ-технологий в своих проектах.
При подборе и оптимизации ключевых фраз в рекламных кампаниях бывает сложно учесть все нюансы. В результате некоторые фразы могут плохо соответствовать текстам объявлений, редко встречаться в запросах пользователей или приводить аудиторию, которая на самом деле искала что-то другое.