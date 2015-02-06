При подборе и оптимизации ключевых фраз в рекламных кампаниях бывает сложно учесть все нюансы. В результате некоторые фразы могут плохо соответствовать текстам объявлений, редко встречаться в запросах пользователей или приводить аудиторию, которая на самом деле искала что-то другое.