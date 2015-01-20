Блог о технологиях Яндекса

январь 2015
«Пути сообщения» – первая конференция Яндекса, посвящённая транспортным интернет-сервисам
20 января 2015, 15:16
19 февраля Яндекс проведёт в московском офисе первую конференцию, целиком посвящённую транспортным интернет-сервисам. Мы назвали её «Пути сообщения».
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Простой обмен данными с пользователем на примере Диска
21 января 2015, 14:38
Организаторы конференции HappyDev-2014, которая прошла недавно в Омске, опубликовали видеозапись доклада маркетолога API Диска Алёны Паньшиной. Алёна объяснила, как с помощью облачных хранилищ данных обеспечить мультиплатформенную синхронизацию, а также как правильно обмениваться данными с пользователем и предоставлять доступ к личным файлам.
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API Облачной платформы
Яндекс на High Load Strategy
28 января 2015, 14:32
30 января в Вильнюсе состоится международная конференция High Load Strategy – мероприятие посетят специалисты по масштабируемым системам из Литвы, Польши и Беларуси. Среди докладчиков будет инженер по тестированию рекламных технологий Яндекса Алексей Лавренюк. Алексей расскажет, как в его отделе создавался Яндекс.Танк – open source инструмент для нагрузочного тестирования, а также познакомит с его основными функциями и поделится случаями использования Танка на практике.
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Танк
В Сочи на выходные
28 января 2015, 14:48
С помощью речевых технологий можно улучшить практически любой сервис. Если в основном интерфейсе вашей программы есть поля ввода – дайте пользователю возможность ввести запрос голосом, а не с клавиатуры. Например, в мобильном приложении сервиса по продаже билетов Aviasales данные о перелёте можно просто произнести вслух, и система сама выберет подходящий рейс. Допускаются запросы на естественном языке: «Из Владивостока в Москву бизнес-классом 27 февраля», «В Дублин на месяц с тремя детьми» и т.п.
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SpeechKit
«Пути сообщения»: программа конференции
29 января 2015, 15:27
Как мы уже писали, 19 февраля в Москве пройдёт конференция Яндекса «Пути сообщения». Сегодня мы опубликовали программу мероприятия – оно будет включать более 15 докладов об информационных технологиях на транспорте, применении GPS и ГЛОНАСС в городе и междугороднем сообщении, маршрутизации, электронных билетах и многом другом.
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bem-components 2.0.0 – релиз, которого ждали
30 января 2015, 16:46
Мы выпустили bem-components 2.0.0. Теперь библиотека содержит 22 готовых блока, которые покрывают большинство сценариев для построения интерфейса и работают кросcплатформенно во всех современных браузерах. Блоки задокументированы на русском и английском языках и покрыты тестами. Ждём вашей обратной связи на форуме сайта bem.info с меткой bem-components.
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БЭМ