С помощью речевых технологий можно улучшить практически любой сервис. Если в основном интерфейсе вашей программы есть поля ввода – дайте пользователю возможность ввести запрос голосом, а не с клавиатуры. Например, в мобильном приложении сервиса по продаже билетов Aviasales данные о перелёте можно просто произнести вслух, и система сама выберет подходящий рейс. Допускаются запросы на естественном языке: «Из Владивостока в Москву бизнес-классом 27 февраля», «В Дублин на месяц с тремя детьми» и т.п.