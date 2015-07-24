Блог о технологиях Яндекса

июль 2015
Двенадцать новых языков в Яндекс.Переводчике
24 июля 2015, 15:45
В API Яндекс.Переводчика и на самом сервисе стали доступны двенадцать новых языков: латынь (la), узбекский (uz), африкаанс (af), валийский (cy), баскский (eu), ирландский (ga), галисийский (gl), гаитянский (ht), малагасийский (mg), монгольский (mn), суахили (sw), и тагальский. Коды языков для использования в API указаны в скобках.
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API Переводчика
Ограничения API Яндекс.Карт для пользователей геокодера и маршрутизатора
29 июля 2015, 14:24
В сентябре для пользователей HTTP Геокодера, отправляющих запросы без ключа, а также для пользователей JS Геокодера, не передающих реферер или ключ, вступят в силу территориальные ограничения. Геокодирование будет доступно в пределах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции. Если вам нужен поиск за границами этих стран, необходимо получить ключ и отправлять запросы с ним.
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API Карт
API Яндекс.Директа: настройка передачи результатов торгов в новом аукционе
30 июля 2015, 15:02
К концу августа в Яндекс.Директе произойдёт смена аукционной модели. В связи с этим в существующие методы API будет добавлена возможность получать новые данные о результатах торгов. Подробнее об этом вы можете узнать в блоге API Яндекс.Директа.
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API Директа