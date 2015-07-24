В API Яндекс.Переводчика и на самом сервисе стали доступны двенадцать новых языков: латынь (la), узбекский (uz), африкаанс (af), валийский (cy), баскский (eu), ирландский (ga), галисийский (gl), гаитянский (ht), малагасийский (mg), монгольский (mn), суахили (sw), и тагальский. Коды языков для использования в API указаны в скобках.
В сентябре для пользователей HTTP Геокодера, отправляющих запросы без ключа, а также для пользователей JS Геокодера, не передающих реферер или ключ, вступят в силу территориальные ограничения. Геокодирование будет доступно в пределах России, Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Турции. Если вам нужен поиск за границами этих стран, необходимо получить ключ и отправлять запросы с ним.
К концу августа в Яндекс.Директе произойдёт смена аукционной модели. В связи с этим в существующие методы API будет добавлена возможность получать новые данные о результатах торгов. Подробнее об этом вы можете узнать в блоге API Яндекс.Директа.