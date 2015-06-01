Блог о технологиях Яндекса

июнь 2015
Дайджест новостей БЭМ. Выпуск пятый
1 июня 2015, 17:40
На сайте bem.info опубликован пятый по счёту дайджест новостей из мира БЭМ. Дайджест включает в себя новости библиотек, технологий и разделов сайта, а также список интересных тем с форума bem.info и подборку тематических ссылок.
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БЭМ
Moscow API Meetup: видео
2 июня 2015, 12:53
Видеозаписи докладов с мероприятия Moscow API Meetup уже доступны на events.yandex.ru! Встреча сообщества прошла 28 мая: в зале московского офиса Яндекса собрались специалисты из разных сфер, чья деятельность так или иначе связана с API.
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API Облачной платформы
Поиск для сайта: теперь и без рекламы
10 июня 2015, 13:58
Теперь владельцы сайтов сами выбирают, показывать ли рекламу на страницах с Яндекс.Поиском для сайта.
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Поиск для сайта
Яндекс на DevConf 2015
17 июня 2015, 13:19
19 июня в Москве пройдёт DevConf 2015 – профессиональная конференция, посвященная ведущим технологиям веб-программирования. От Яндекса на мероприятии выступят руководитель разработки API Карт Сергей Константинов и разработчик API Всеволод Шмыров. Сергей объяснит, что такое API; зачем он нужен, как его правильно проектировать, продвигать и сопровождать; как выпускать новые версии и поддерживать обратную совместимость между ними. Доклад начнётся в 11:00 в секции Common – он рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как менеджерам, так и разработчикам API.
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API Карт
Локализация сайтов стала ещё проще
18 июня 2015, 18:07
Мы разработали встраиваемый виджет Яндекс.Переводчика, который позволяет автоматизировать перевод контента сайта более чем на 50 языков мира.
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API Переводчика
Пять новых языков в Переводе
19 июня 2015, 14:12
В API Перевода и на самом сервисе Яндекс.Перевод стали доступны новые языки: казахский (kk), киргизский (ky), персидский (fa), таджикский (tg) и татарский (tt). Коды языков для использования в API указаны в скобках.
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API Переводчика
Участники C++ User Group Russia вновь соберутся 4 июля
22 июня 2015, 16:23
4 июля, в субботу, состоится встреча сообщества C++ User Group Russia. Она пройдёт в Нижнем Новгороде при поддержке Яндекса, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и компании Intel. Приглашаются все, кто пишет на C++.
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Решаем задачи магазина с помощью партнёрского API Маркета
23 июня 2015, 11:25
25 июня мы проведём вебинар, посвящённый решению задач магазина с помощью партнёрского API Маркета. Вебинар рассчитан на магазины, которые только начинают работу на Маркете через API или ещё не пользовались этой возможностью. Мы расскажем, как с помощью API можно управлять ставками и тем самым повышать отдачу от сервиса.
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API Маркета
Запускаем пятую версию API Директа
29 июня 2015, 13:47
В открытом доступе появились первые методы API 5 – нового программного интерфейса Директа с полностью перестроенной архитектурой.
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API Директа
Вебинар по БЭМ: декларативный JavaScript
30 июня 2015, 16:49
7 июля разработчик интерфейсов мультимедийных поисков Яндекса Дима Белицкий проведёт для вас третий вебинар по БЭМ! Если вы пропустили предыдущие выпуски – «Верстаем веб-страницу» и «Сборка и оптимизация проекта», обязательно посмотрите их перед трансляцией.
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БЭМ