На сайте bem.info опубликован пятый по счёту дайджест новостей из мира БЭМ. Дайджест включает в себя новости библиотек, технологий и разделов сайта, а также список интересных тем с форума bem.info и подборку тематических ссылок.
Видеозаписи докладов с мероприятия Moscow API Meetup уже доступны на events.yandex.ru! Встреча сообщества прошла 28 мая: в зале московского офиса Яндекса собрались специалисты из разных сфер, чья деятельность так или иначе связана с API.
19 июня в Москве пройдёт DevConf 2015 – профессиональная конференция, посвященная ведущим технологиям веб-программирования. От Яндекса на мероприятии выступят руководитель разработки API КартСергей Константинов и разработчик API Всеволод Шмыров. Сергей объяснит, что такое API; зачем он нужен, как его правильно проектировать, продвигать и сопровождать; как выпускать новые версии и поддерживать обратную совместимость между ними. Доклад начнётся в 11:00 в секции Common – он рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как менеджерам, так и разработчикам API.
В API Перевода и на самом сервисе Яндекс.Перевод стали доступны новые языки: казахский (kk), киргизский (ky), персидский (fa), таджикский (tg) и татарский (tt). Коды языков для использования в API указаны в скобках.
4 июля, в субботу, состоится встреча сообщества C++ User Group Russia. Она пройдёт в Нижнем Новгороде при поддержке Яндекса, НГТУ им. Р. Е. Алексеева и компании Intel. Приглашаются все, кто пишет на C++.
25 июня мы проведём вебинар, посвящённый решению задач магазина с помощью партнёрского API Маркета. Вебинар рассчитан на магазины, которые только начинают работу на Маркете через API или ещё не пользовались этой возможностью. Мы расскажем, как с помощью API можно управлять ставками и тем самым повышать отдачу от сервиса.