Мы много раз подчёркивали, что подготовке к онлайн-эфиру Yet another Conference on Marketing 2015 уделяется ничуть не меньше внимания, чем офлайн-части. Сегодня, когда до YaC/m осталась ровно неделя, мы хотим раскрыть тему. Эфир в онлайне – не только на сайте Событий Яндекса – будет масштабным по всем параметрам.