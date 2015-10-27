В API 5 был добавлен сервис для управления кампаниями и запущена поддержка нового формата Директа — рекламы мобильных приложений.



Сервис для работы с кампаниями

Управлять рекламой на уровне кампаний теперь можно и в API 5 — благодаря сервису Campaigns, который поддерживает все особенности новой версии нашего программного интерфейса и позволяет:



• Пользоваться унифицированным набором методов. Названия методов показывают, какое действие будет произведено с кампанией. Например: add (создать), update (обновить), get (получить), suspend (остановить), archive (заархивировать) и другие.



• Применять пообъектную обработку. При передаче массива с кампаниями можно посмотреть результат по всем объектам запроса, даже ошибки.



• Гибко фильтровать данные и определять, какой набор параметров кампании необходимо получить в результате запроса.



• Оптимизировать выполнение запроса при большом количестве кампаний — с помощью постраничной выборки.



В «Руководстве по переходу» вы найдете всю нужную информацию о соответствии методов и параметров кампаний версий API Live 4 и API 5.



Поддержка рекламы мобильных приложений

С запуском нового сервиса в API 5 появились и новые форматы данных — для кампаний типа «Реклама мобильных приложений».



Методы в сервисах Ads и AdGroups также доработаны для поддержки рекламы мобильных приложений.



При этом важно, что выбранный тип кампании («Текстово-графические объявления» или «Реклама мобильных приложений») однозначно определяет соответствующий тип групп объявлений. У них есть как общие, так и различающиеся параметры: например, списки стратегий. Пожалуйста, не забудьте учесть эти особенности в своей работе.



Подробности о новых типах данных для рекламы приложений мы описали в документации.

Оригинал записи опубликован в Блоге рекламных технологий