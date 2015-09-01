Сегодня запустился ещё один коммерческий API Яндекс.Карт – Static API. Также, как и платный JavaScript API, коммерческий Static API подходит для использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, а также для десктопных программ. В платных API сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому их можно использовать в платных сервисах и приложениях.
Мы обновили один из самых популярных инструментов создания карт — Конструктор и перевели его на последнюю версию JS API Яндекс.Карт 2.1. В первую очередь мы хотели сделать работу с картой удобнее, поэтому постарались освободить максимальную площадь окна браузера под карту.