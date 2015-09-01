Блог о технологиях Яндекса

сентябрь 2015
Платный Static API Яндекс.Карт
1 сентября 2015, 15:28
Сегодня запустился ещё один коммерческий API Яндекс.Карт – Static API. Также, как и платный JavaScript API, коммерческий Static API подходит для использования в закрытых системах, приложениях и программных модулях, а также для десктопных программ. В платных API сняты ограничения стандартной лицензии, поэтому их можно использовать в платных сервисах и приложениях.
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API Карт
Школа вебмастеров: открыта регистрация на новые лекции
14 сентября 2015, 19:07
Открылась регистрация на новые лекции Школы: 
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Вебмастер
Яндекс на Internet Avenue 2015 в Казахстане (18 сентября)
15 сентября 2015, 10:53
18 сентября в Алматы состоится Большой интернет форум и интернет-выставка Internet Avenue 2015.
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API Облачной платформы,API Карт
Конструкторы для отдельных элементов сайта: последний день регистрации
16 сентября 2015, 13:56
Сегодня последний день регистрации на лекцию о разных типах конструкторов для сайта, которую 24 сентября в 17:00 прочитает Елена Першина в Школе вебмастеров.
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Вебмастер
Новый Конструктор карт
24 сентября 2015, 14:48
Мы обновили один из самых популярных инструментов создания карт — Конструктор и перевели его на последнюю версию JS API Яндекс.Карт 2.1. В первую очередь мы хотели сделать работу с картой удобнее, поэтому постарались освободить максимальную площадь окна браузера под карту.
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API Карт