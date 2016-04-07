Сегодня мы выкладываем исходный код Яндекс.Разговора в открытый доступ.

Яндекс.Разговор - это экспериментальное мобильное приложение под Android для глухих и слабослышащих. Приложение помогает им общаться со знакомыми и незнакомыми людьми — переводя устную речь в текст и обратно. Для распознавания и синтеза речи используются речевые технологии Яндекса SpeechKit. Кроме того, в приложении есть набор готовых реплик, история диалогов, а также другие функции, которые делают коммуникацию со слышащим более быстрой и удобной.

Теперь любой заинтересованный разработчик может скачать код Разговора с нашего репозитория на GitHub. Его можно использовать для широкого спектра задач:

- создавать свое приложение на базе Разговора, использующее речевые технологии; при желании можно делиться своими наработками с нами - лучшее будет включено в следующий релиз Разговора;

- использовать в качестве наглядного примера использования SpeechKit Mobile SDK, с помощью которого можно разобраться в самых тонких моментах API;

- применять как хороший образец при обучении мобильной разработки под Android - Разговор создавался специалистами из Яндекса и покрывает большую часть компонентов платформы.

Клонируйте репозиторий, используйте код, создавайте новые программы и отправляйте нам пулл-реквесты! Мы надеемся, что открытые исходники Яндекс.Разговора помогут вам как в саморазвитии, так и в улучшении мира.

Делаем мир еще доступнее

Команда Яндекс.Разговора