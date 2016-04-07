Блог о технологиях Яндекса

апрель 2016
Код приложения Яндекс.Разговор теперь в открытом доступе
7 апреля 2016, 18:08

Сегодня мы выкладываем исходный код Яндекс.Разговора в открытый доступ.

Яндекс.Разговор - это экспериментальное мобильное приложение под Android для глухих и слабослышащих. Приложение помогает им общаться со знакомыми и незнакомыми людьми — переводя устную речь в текст и обратно. Для распознавания и синтеза речи используются речевые технологии Яндекса SpeechKit. Кроме того, в приложении есть набор готовых реплик, история диалогов, а также другие функции, которые делают коммуникацию со слышащим более быстрой и удобной.

Теперь любой заинтересованный разработчик может скачать код Разговора с нашего репозитория на GitHub. Его можно использовать для широкого спектра задач:

- создавать свое приложение на базе Разговора, использующее речевые технологии; при желании можно делиться своими наработками с нами - лучшее будет включено в следующий релиз Разговора;

- использовать в качестве наглядного примера использования SpeechKit Mobile SDK, с помощью которого можно разобраться в самых тонких моментах API;

- применять как хороший образец при обучении мобильной разработки под Android - Разговор создавался специалистами из Яндекса и покрывает большую часть компонентов платформы.

Клонируйте репозиторий, используйте код, создавайте новые программы и отправляйте нам пулл-реквесты! Мы надеемся, что открытые исходники Яндекс.Разговора помогут вам как в саморазвитии, так и в улучшении мира.

Делаем мир еще доступнее

Команда Яндекс.Разговора

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SpeechKit
API Панорам - новые возможности
13 апреля 2016, 15:38

Совсем недавно мы выпустили API Панорам в beta режиме. Мы уже опубликовали документацию и добавили несколько примеров в песочницу и теперь хотим вкратце рассказать об основных возможностях сервиса.
 
Добавляйте интерактивные панорамы Яндекса на свой сайт
Открывайте панорамы в заданной точке и настраивайте направление обзора, чтобы показать своим пользователям именно то, что им нужно.
Панорама будет полностью интерактивной.

 
Используйте воздушные панорамы Яндекса в своих проектах
Для некоторых территорий Яндекс предоставляет обзорные панорамы, снятые с высоты птичьего полета, которые вы также можете использовать в своих проектах. На сегодняшний день воздушные панорамы доступны в следующих городах: Санкт-Петербург и ЛО, Уфа, Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский, Тверь, Торжок, Осташков, Смоленск.

 
Снимайте свои панорамы
С помощью API вы можете создать собственную панораму. Подготовьте изображение, нарежьте на тайлы и подключите к плееру Панорам.
Справиться с задачей вам поможет наш пример и видеозапись рассказа Кирилла Дмитренко на Я.Субботнике в Москве. 


Привязывайте панорамы к карте
Интегрируйте в свою карту панорамы Яндекса и снятые самостоятельно, чтобы сделать её ещё более информативной.

 
Пока API Панорам работает в beta-режиме, а мы активно собираем ваши отзывы и предложения по работе сервиса. Пишите нам в клуб разработчиков и в группы в контакте и фейсбуке. Beta-режим продлится 3 месяца.

Команда разработки API Яндекс.Карт
 
Оригинал опубликован к клубе API Карт

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API Карт
Объектный ответ Яндекса прямо на вашем сайте
15 апреля 2016, 15:01

Сегодня мы анонсируем новую технологию объектного ответа на страницах сайта, получившую название Яндекс.Карточка. Она выделяет в тексте веб-страницы слова, термины, географические названия, имена личностей и другие понятия и по клику дает краткую энциклопедическую подсказку о них во всплывающем окне, используя известные Яндексу данные об объекте. Таким образом, читая, например, текст статьи, новости или описания можно быстро получить информацию о незнакомых или интересных объектах, не покидая страницы. 

В основе Яндекс.Карточки — технология подбора определений для терминов внутри текста. После того, как Карточка проанализировала текст на странице и нашла в нём понятия, о которых у Яндекса есть информация, технология формирует гипотезы об их значении (например, «Барселона» может быть городом, песней или футбольным клубом) и рассчитывает, какая именно подсказка будет контекстной.

Яндекс.Карточка работает в двух видах: 
1. Как расширение для Яндекс.Браузера, Google Chrome, Opera и любого другого браузера на базе Chromium; 
2. Как JS-библиотека, доступная владельцам веб-сайтов.

JS-библиотека, установленная на сайте, выделяет в текстах объекты с энциклопедической справкой независимо от того, установлено ли у посетителя браузерное расширение Яндекс.Карточка. Причем JS-библиотека поддерживает все браузеры и платформы, кроме Internet Explorer ниже 10-й версии.

Возможность получать разъяснения об интересных или незнакомых понятиях не покидая страницы увеличивает время, которое пользователь проводит на сайте, и глубину просмотра. Для того, чтобы внедрить подсказки Яндекс.Карточки на своем сайте нужно лишь добавить скопированный из нашей документации код, разместив его перед закрывающим тегом </body>. Подробнее о работе JS-библиотеки Яндекс.Карточки можно прочитать в разделе Помощь.

Даем подсказки прямо на сайте
Команда Яндекс.Карточки

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

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Яндекс.Карточка
AppMetrica Logs API — получите максимум из собранных данных
18 апреля 2016, 16:54

Мы рады сообщить о публичном релизе Logs API - API, который позволяет получить неагрегированные (сырые) данные приложений из AppMetrica. Logs API открывает новые возможности интеграции AppMetrica с in-house аналитикой или BI, а также повторного использования данных (например, ретаргетинга).

Сейчас инструмент позволяет выгрузить:

— трекинговые клики;
— установки;
— события приложения.

Получение такого рода информации позволяет создавать собственные, кастомизированные отчеты и выстраивать целевую аудиторию для рекламной кампании более точно. Об этих кейсах мы расскажем подробнее.

Создание кастомизированных отчетов

Примером собственного отчета может послужить сводный отчет по всем версиям сервиса. Например, если сервис существует в WEB и мобильной версии, с помощью Logs API можно посчитать общий показатель retention по всему сервису в целом, используя собственную систему аналитики.

В нашем случае, значения retention будут считаться исходя из использования всех версий сервиса зарегистрированным пользователем: с помощью его логина мы получим возможность связать использование мобильной и WEB-версии.

Как это сделать:

  1. Интегрируем AppMetrica в приложение, в SDK настраиваем события авторизации и регистрации так, чтобы при создании логина или авторизации пользовательский логин связывался с его рекламным идентификатором (GAID и/или IDFA).
  2. Через Logs API выгружаем данные о событиях авторизации и регистрации.
  3. Выгружаем аналогичные данные из WEB-версии сервиса.
  4. Производим склейку таблиц WEB и мобильной версии по логину.
  5. Считаем общий retention для всего продукта сразу, с помощью собственной системы.

Построение целевой аудитории для рекламной кампании

Используя неагрегированные данные об установках приложения, можно выстроить аудиторию для рекламной кампании, установив таргетирование на рекламные идентификаторы конкретных пользователей: это удобно при организации ретаргетинга и кросс-промо.

Например, если требуется организовать рекламную кампанию приложения A среди пользователей, уже установивших приложение B, потребуется:

  1. Создать рекламную кампанию приложения A (например, в MyTarget), в которой планируется таргетирование на пользователей приложения B.
  2. Выгрузить информацию обо всех установках приложения B за необходимый период (например, за год).
  3. Добавить полученные таким образом идентификаторы в настройки кампании приложения A.

Кстати, выгрузку можно осуществить не только послав запрос к API вручную, но и с помощью удобного графического интерфейса. Для этого в разделе Приложения достаточно выбрать нужное из списка слева, и в самом низу левого столбца кликнуть на кнопку Экспорт логов.

Оригинал опубликован в блоге AppMetrica

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Метрика для приложений
Пятая Вебмастерская: регистрация открыта
19 апреля 2016, 15:52

20 мая в московском офисе Яндекса пройдёт пятая Вебмастерская —  конференция для владельцев сайтов, интернет-маркетологов и веб-аналитиков.

Тематика этой Вебмастерской — поисковая и продуктовая аналитика. Специалисты Яндекса и других компаний расскажут о тенденциях, методах работы и полезных инструментах в этой области. Как измерять эффективность работы по оптимизации? Как принимать правильные продуктовые решения на основе аналитики? На эти и другие вопросы дадут ответы Максим УваровСтанислав ПоломарьТимофей ШиколенковЮрий БатиевскийЮлия Суворова,Алексей ИвановМихаил Сливинский и другие. В дополнение к теории спикеры обязательно разберут и реальные кейсы из своей практики. Программа мероприятия уже опубликована на странице конференции

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. Если вы зарегистрировались, но не сможете прийти, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.

Для тех, кто хочет послушать доклады, но не сможет присутствовать в зале, будет организована онлайн-трансляция. Регистрация для ее просмотра не нужна. Любые вопросы можно будет задать в Twitter c хэштегом #yawebm. Заполните, пожалуйста, форму регистрации, если хотите, чтобы мы напомнили вам о начале трансляции.

Делаем конференции еще полезнее
Команда Яндекса

Оригинал опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Конструктор обновления браузеров
20 апреля 2016, 15:27

Устаревшие браузеры – головная боль для веб-разработчиков и владельцев сайтов, ведь на их поддержку часто приходится тратить значительные ресурсы, которые можно было бы использовать с куда большей пользой. Чтобы помочь веб-мастерам минимизировать затраты на поддержку старых браузеров и сохранить лояльность посетителей сайта, предупредив их об ограничениях, мы выпустили новый инструмент - Конструктор обновления браузеров.

С помощью Конструктора владельцы веб-ресурсов и их разработчики могут за считанные минуты настроить скрипт, который будет генерировать предупреждения для пользователей устаревших браузеров и предлагать обновить их. Потребуется только указать версии браузеров, которые вам сложно поддерживать, и выбрать цветовое оформление уведомлений из предложенной палитры. После этого останется лишь добавить автоматически сформированный по настройкам код в шаблон сайта, прямо под тегом <body>.

Среди наиболее интересных настроек Конструктора обновлений доступны: 
•    локализация на английский, турецкий и украинский языки; 
•    выбор цвета для полоски с предложением; 
•    поддержка альтернативного режима работы: "сайт доступен только для одного браузера". 

Последняя функция необходима для ресурсов, которые доступны только для пользователей с  определенным браузером (например, только Internet Explorer).

Кроме то, есть много дополнительных настроек. Например, возможность установки паузы между показами. 

Детальное описание параметров Конструктора и инструкция по его настройке опубликованы в разделе Помощь.

Давайте обновлять браузеры вместе
Команда Яндекса

Ориганал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

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Конструктор обновления браузеров
Опрос о геосервисах от Яндекса
26 апреля 2016, 20:24

Мы очень хотим сделать наши геосервисы еще более удобными для владельцев сайтов и вебмастеров. Нам важно понять, насколько сейчас удобны наши инструменты, куда двигаться дальше и как можно помочь бизнесу находить свою аудиторию через Карты и Навигатор. Именно поэтому мы проводим сегодняшний опрос – «Опрос о геосервисах».

Опрос не очень большой и не должен занять больше десяти минут.

Помогите нам стать еще удобнее для вас!
Команда геосервисов Яндекса

Оригинал опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

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API Карт