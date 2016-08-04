Недавно в AppMetrica обновился конструктор сегментов: теперь в нём можно выделять самые разные группы пользователей и отслеживать их поведение в динамике. Например, разобраться, почему перестала покупать контент аудитория, которая когда-то пришла по конкретной промо-акции. Или сравнить, как креши сказываются на лояльности старых и новых пользователей.

Работать с поведенческой сегментацией просто: достаточно освоиться с парой элементов интерфейса. Однако за двумя скромными кнопками — масса возможностей, чтобы детально изучать поведение пользователей, проверять продуктовые гипотезы и тестировать запуски.

Что изменилось

Теперь можно задавать разные диапазоны дат для всего отчёта и для каждого отдельного условия (которое соответствует целевому действию). В сегмент можно не только включать пользователей с конверсией, но и исключать тех, кто не достиг цели.

А теперь разберём примеры вопросов, на которые поможет ответить поведенческая сегментация в AppMetrica.



Кейс #1 — Отдача от рекламы

Три месяца назад вы провели промо-акцию на покупку инвентаря/подписок/других плюшек в приложении. И теперь хотите оценить, насколько активны пользователи, которые воспользовались спецпредложением.

Возьмём отчёт по событиям и отфильтруем выборку:

1) загрузим отчёт за последние 2 недели (мы ведь хотим оценить текущую активность);

2) в новой вкладке «Условия» добавим событие «покупки по промо» за интересующий период;

3) если вы проводили акцию на отдельную локаль, отчёт можно дополнительно отфильтровать.

На выходе мы получим данные по нужной выборке, причём в динамике:

Из таблицы видно, в какие события чаще конвертируется трафик, полученный от промо. Таким образом вы сможете оценить, насколько эти пользователи были вовлечены и чем именно интересовались.



Кейс #2 — Причины отмирания аудитории

Вы хотите выделить пользователей, которые перестали конвертироваться — оплачивать подписку на сервис, что-то покупать или генерировать контент.

Сначала построим отчёт по активным пользователям, а затем сформируем сегмент:

1) укажем период, за который хотим просмотреть аудиторию (например, за последний месяц);

2) в меню «Условия» отфильтруем аудиторию по ключевым событиям:

установки (чтобы посмотреть на пользователей с момента их знакомства с приложением);

наличие покупок с момента установки и в последующие 3 месяца (чтобы выделить изначально активных, платящих пользователей);

и самое важное: теперь мы должны указать отсутствие покупок за последнее время (например, за тот же месяц в отчёте) – для этого событие нужно исключить из выборки.

Вот как будет выглядеть наш запрос:

А вот и сам отчёт:

Таким образом, вы получите сегмент аудитории, который перестал приносить доход — и сможете оценить масштабы бедствия. Такой сегмент можно сохранить, чтобы исследовать его в самых разных срезах: например, посмотреть на длительность сессий или регулярность конверсий (через когортный отчёт). Кроме того, можно выгрузить сырые данные через Logs APIдля ещё более детального изучения пользователей.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.