Виджет Яндекс.Карт научился показывать информацию о географических объектах.
Как и на Яндекс.Картах, в Виджете отобразятся название и адрес топонима, а для более крупных объектов, таких как города или улицы, также будет выделена занимаемая территория.
Получить код Виджета с топонимом очень просто. Выберите нужный объект на карте через поиск или пункт «Что здесь?» в контекстном меню и скопируйте результат в блоке «Поделиться». С помощью этого кода Виджет можно вставить на сайт, в блог, например, LiveJournal, или мобильное приложение.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт