В разделе «Индексирование сайта» в Вебмастере уже давно есть графики, на которых показаны данные о количестве загруженных и добавленных в поисковый индекс страниц, а также исключенных из него документов. Даже небольшой рост количества проиндексированных веб-документов стоит серьёзно изучать.

Например, увеличение страниц в индексе на три может означать не только добавление трёх новых документов, но и быть следствием того, что из индекса выпало 10 страниц, а добавилось 13. При этом, возможно, среди этих десяти оказалась и важная, привлекающая большое количество поискового трафика. Для того, чтобы такие ситуации было проще отслеживать, мы создали в разделе «Индексирование сайта» новый инструмент, помогающий быстро разобраться в деталях и понять, сколько страниц реально попало в поисковый индекс, а сколько было из него удалено и по каким причинам.

Вторая новость связана с разделом «Поисковые запросы», где появилась возможность не только смотреть все основные параметры, но и выгрузить их, чтобы использовать во внешних системах аналитики. Теперь можно скачать в формате CSV все основные отчеты, которые будут содержать полный набор данных:

- сводные отчеты по группам запросов, популярным и избранным запросам;

- детальный отчет по конкретному запросу или их группе;

- детальный отчет по любому из отслеживаемых вебмастером показателей группы или запроса.

Делаем данные еще нагляднее!

Команда Вебмастера.

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.