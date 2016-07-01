Мы запустили новый сервис, позволяющий буквально в один клик получить интерактивную карту для вставки на сайт, в блог или мобильное приложение, даже не имея навыков программирования.
Ищите необходимые типы объектов и стройте маршруты прямо на Яндекс.Картах, потом откройте блок "Поделиться" и получите готовый код на основе текущего состояния карты.
Постройте маршрут на любом виде транспорта или задайте только пункт назначения, чтобы ваши пользователи могли сами выбрать, откуда начать движение. Точки маршрута появятся на встраиваемой карте так, как вы их задали, а конкретный путь будет всегда проложен в соответствии с реальной дорожной ситуацией.
Найдите свою организацию, чтобы показать пользователям все необходимые детали прямо на карте. А если вашей организации еще нет на Яндекс.Картах, вы можете добавить её черезСправочник.
Также вы можете предзадать поисковый запрос, и тогда на карте будут всегда доступны наиболее актуальные результаты.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт
Яндекс открыл новый сервис для рекламодателей — Яндекс.Аудитории и его API. С его помощью можно создавать различные аудиторные сегменты, чтобы потом использовать их для таргетирования рекламы.
Сервис позволяет создать любой сегмент — будь то аудитория самых лояльных покупателей или тех, кто сделал только один заказ. Для создания сегмента нужно загрузить на сервис адреса электронной почты, номера телефонов или ID мобильных устройств соответствующей группы клиентов — многие компании собирают и хранят такие данные. На основе этой информации и своих знаний об интернет-аудитории Яндекс найдёт обезличенные идентификаторы пользователей в сети, и рекламодатель сможет обратиться к ним с подходящим предложением. Например, клиентов, купивших в офлайне «читалку», может привлечь реклама чехлов для электронных книг.
С помощью Яндекс.Аудиторий можно строить также похожие сегменты — по технологии Look-alike. Скажем, если создать сегмент постоянных покупателей, можно найти в интернете аналогичную аудиторию — а это потенциальные клиенты. В основе работы Look-alike лежит технология Крипта: она позволяет выделять группы пользователей по их поведению в сети.
Созданные сегменты будут доступны рекламодателю в Директе и Дисплее — сервисах для размещения контекстной и медийной рекламы. Любой сегмент можно использовать не только для таргетирования рекламы, но и для управления ставками. Например, для определённого сегмента рекламодатель может назначить более высокую цену за клик, чтобы с большей вероятностью показать свою рекламу нужной аудитории.
В ближайшее время на сервисе появится еще несколько важных функций. Это возможность строить сегменты с учётом целей в Яндекс.Метрике, объединять и пересекать сегменты, а также получать информацию о социально-демографических характеристиках пользователей из каждого среза.
Оригинал новости доступен на странице: http://company.yandex.ru/news/press_releases/2016/.
Новый Яндекс.Вебмастер выходит из бета-режима и становится основной версией сервиса.
Старая версия сервиса будет поддерживаться еще несколько месяцев на домене old.webmaster.yandex.ru до тех пор, пока мы не убедимся, что все основные сценарии работы с сервисом сохранены и улучшены.
Обновленный Вебмастер включает в себя не только основные разделы старой версии сервиса, но и много новых возможностей, ранее доступных только в бета-версии:
- техническая диагностика сайта по нескольким десяткам основных параметров;
- отслеживание всех основных показателей, связанных с представлением сайта в поиске (показы, переходы, позиции и CTR);
- проверка страниц на мобилопригодность;
- проверка сайта на наличие нарушений, из-за которых он может быть понижен или ограничен в результатах поисковой выдачи;
- возможность указать страницы для приоритетного переобхода.
Разделы "Оригинальные тексты", "Входящие ссылки", "Валидатор XML" и "Удалить URL" пока остаются доступными только в старой версии сервиса, однако перейти на них можно и из новой версии. О добавлении этих разделов в новый Вебмастер мы расскажем дополнительно.
Ждём вашей обратной связи!
Команда Яндекс.Вебмастера
Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров
Сегодня официально заканчивается beta-режим API Панорам. Это значит, что, начиная с версии 2.1.42, будет поддерживаться обратная совместимость программных интерфейсов аналогично остальному API Карт. Подробнее о возможностях API Панорам вы можете прочитать в нашем обзоре.
Также вступают в силу ограничения бесплатного использования: не более 5000 обращений кфункции поиска ближайшей к определённой координате панорамы для одного сайта или мобильного приложения в сутки. Если вы планируете большую нагрузку на сервис, стоит сразу подумать про использование Платного API.
Обратите внимание, что в JS API используется общий лимит на все сервисы. Таким образом, количество обращений к геокодеру, маршрутизатору и панорамам суммарно не должно превышать 25 000 запросов для одного сайта или мобильного приложения в сутки. При этом одно обращение к функции геокодирования или маршрутизации приравнивается к одному запросу, а одно обращения к функции показа панорам – к пяти запросам.
Команда разработки API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт
Представляем вашему вниманию запись вводного вебинара. Этот материал будет полезен тем, кто начинает свой путь в области мобильной аналитики.
В этом видео мы расскажем об основных понятиях и особенностях мобильной аналитики, о том, как настроить трекинг и анализировать кампании с помощью AppMetrica.
Презентация доступна по ссылке.
Пишите нам на e-mail: appmetrica@yandex-team.ru - мы с радостью ответим на ваши вопросы.
Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica
ндекс.Поиск для интернет-магазинов открыт для всех, а в его функциональность добавлена возможность полного управления внешнем видом поисковой выдачи.
Два месяца назад мы объявили о начале закрытого тестирования Поиска для интернет-магазинов - поисковой технологии, которая в несколько кликов позволяет создать поиск по каталогу товаров магазина на основе YML-файла. Название, описание, фото, цена, основные характеристики, категория, к которой относится товар, сортировки результатов по релевантности, стоимости, выбор товар по диапазону цен, категории и по наличию, - все это наш поиск умел отображать еще два месяца назад. Этот этап тестирования прошёл успешно, поэтому сегодня мы решили открыть наше поисковое решение для всех.
Кроме того, мы сразу же добавили наиболее востребованную функциональность из тех, о которых нас спрашивали наши первые пользователи - возможность полного управления внешним видом поисковой выдачи. Она реализована за счёт выдачи в формате JSON, на её основе пользователи могут создать своё уникальное поисковое решение, которое будет использовать все технологии "большого" поиска Яндекса, например, исправление ошибок, опечаток, неправильной раскладки и разного вариант написания слов.
Ждем ваших новых пожеланий!
Команда Яндекс.Поиска для сайта.
Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров
Если в приложение встроены платежи, наверняка потребуется анализировать его финансовые показатели.
В AppMetrica такие показатели считаются с помощью собственных событий. Собранная статистика отображается в отчёте по событиям, который сегментируется, как и любой другой отчёт. При этом появляется возможность сегментировать другие отчеты с помощью события покупки.
Если в приложении много платных опций, для удобства их можно категоризировать. Обратите внимание на то, что количество вложенных событий ограничено.
Как это работает
Чтобы организовать в AppMetrica сбор статистики по платежам, достаточно при каждом платеже отправлять сообщение вида:
String eventParameters =" { {\"IAP_ID\":\"currency\": {\"currency_name\":\"cost\" } } } "; YandexMetrica.reportEvent("Purchase", eventParameters);
Где:
IAP_ID ‒ название платежа;
currency_name ‒ название валюты;
cost ‒ цена в валюте.
Мы привели пример для Android. В iOS отправка происходит схожим образом.
Отправляя в AppMetrica событие после каждого платежа, мы узнаем, сколько раз пользователи совершили покупку. Общий доход при этом считается умножением количества покупок на цену товара.
Описанный алгоритм подходит для самых простых реализаций покупки, когда оплата происходит сразу после тапа по товару в магазине. Если же покупка оплачивается после того, как пользователь сложил несколько товаров в корзину, нужно действовать по-другому. Более комплексный подход, работающий с корзиной покупок, мы рассмотрим ниже, на примере free2play-игры для Android с внутриигровым магазином.
Пример реализации
Предположим, в магазине игры-ситибилдера продаются стройматериалы, которые приобретаются за реальные деньги. Пользователь может купить кирпичи, арматуру или древесину в трёх ценовых категориях: бронзовая, серебряная или золотая.
Для удобства просмотра статистики в будущем, создадим событие Purchase и вложим в него следующую последовательность действий:
Поскольку мы рассматриваем Android-версию игры, то при завершении каждой покупки потребуется отправлять сообщение о событии в формате JSON, которое будет выглядеть так:
String eventParameters =" { {\"value\":\"ID\": {\"currency\":\"cost\" } } } "; YandexMetrica.reportEvent("Purchase", eventParameters);
На место value, ID, currency и cost потребуется динамически подставлять ценность товара (бронзовый/серебряный/золотой), идентификатор (кирпич/арматура/древесина), валюту, в которой проходит оплата, и цену в валюте, соответственно.
Как упоминалось ранее, подход с корзиной покупок сложнее стандартного: учитывайте, что сообщение о событии должно отправляться каждый раз, как только куплена единица товара. Если пользователь положил в корзину 3 кирпича и 2 единицы древесины, то по завершении оплаты потребуется отправить 3 сообщения о покупке кирпича и 2 сообщения о покупке древесины.
Просмотр статистики
Теперь, с помощью веб-интерфейса, мы можем оценить, какие товары определенной ценности наиболее популярны в магазине.
Из статистики видно, что чаще всего пользователи покупают кирпичи бронзового номинала, за доллары США. Чтобы посчитать доход с их продажи, перемножим стоимость каждой покупки на количество таких покупок и сложим результаты:
100*5 + 50*10 + 20*15 = 1300$
Для расчёта базового показателя ARPPU каждого покупателя бронзовых кирпичей, разделим общий доход на количество устройств:
1300 / 100 = 13$
Один и тот же товар может иметь разную стоимость, как показано в нашем примере: ведь мы проводили сезонные акции и тестировали разные бизнес-модели. Каждый вариант цены будет отображаться в отчётах в отдельной строке, что удобно для анализа.
Работа с отчетами
— Сегментация аудитории
В отчёте по пользователям (активным или новым) выделяется платящий сегмент. Для этого достаточно отметить в списке событий, в меню «Условия», событие Purchase.
Микросегментация в нашем случае тоже работает: чтобы проанализировать предпочтения пользователей, отфильтруем заказы по параметрам ассортимента (кирпичи, арматура и древесина):
Отчёт по событиям разбивается на сегменты по разнообразным параметрам. Например, отсегментировав финансовые показатели по странам, мы узнаем, в каких регионах самая активная платящая аудитория.
Ещё один полезный срез отчётов ‒ «Вовлеченность» → «Длительность сессий». Через него можно сравнить, сколько времени проводит в приложении платящая и не платящая аудитория. Для этого статистику сессий нужно отсегментировать по тому же событию Purchase.
Подробнее о возможностях сегментации читайте в документации AppMetrica.
— Оценка конверсии в покупку из источника трафика
С помощью отчета по источникам трафика оцениваются конверсии не только в установку приложения, но и в целевое событие. Выбрав целевым событием покупку, мы получим информацию о том, какой рекламный партнёр эффективнее приводит в приложение платящую аудиторию.
Вот так отчёт будет выглядеть в интерфейсе AppMetrica:
Теперь вы знаете, как посчитать с помощью нашего сервиса финансовые показатели приложения и связанные с ними метрики.
Если у вас остались вопросы, пишите нам на appmetrica@yandex-team.ru.
Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica
Сегодня мы выпустили новую версию Конструктора Яндекс.Карт, в которой появились метки с подписями и, главное, экспорт объектов карты.
Отметьте места, которые хотите посетить в отпуске, и загрузите экспортированные точки в навигатор или скачайте данные карты в табличном формате, чтобы было удобнее их анализировать. Теперь вы можете сохранить объекты, добавленные в Конструкторе, на свой Яндекс.Диск.
Также возможно использование полученных файлов совместно с API Яндекс.Карт, как показано в примере, если вы хотите иметь больше свободы в управлении картой.
Чтобы воспользоваться экспортом объектов, сохраните карту и кликните по ссылке «Экспорт» в боковой панели. Краткие описания в интерфейсе помогут выбрать наиболее подходящий из доступных форматов: KML, CSV, GPX или GeoJSON. В результате вы получите файл выбранного формата, который будет сохранен на Яндекс.Диск в папку «Конструктор Яндекс.Карт» – «Экспорт». Более подробная информация доступна в соответствующем разделе Помощи.
Также в этом обновлении появилась поддержка меток с подписями. Добавьте в подпись необходимый текст и он будет отображаться как в виджете интерактивной карты при вставке на сайт, так и при полиграфической печати.
Команда разработчиков API Яндекс.Карт
Оригинал опубликован в клубе API Карт