Мы запустили новый сервис, позволяющий буквально в один клик получить интерактивную карту для вставки на сайт, в блог или мобильное приложение, даже не имея навыков программирования.

Ищите необходимые типы объектов и стройте маршруты прямо на Яндекс.Картах, потом откройте блок "Поделиться" и получите готовый код на основе текущего состояния карты.

Постройте маршрут на любом виде транспорта или задайте только пункт назначения, чтобы ваши пользователи могли сами выбрать, откуда начать движение. Точки маршрута появятся на встраиваемой карте так, как вы их задали, а конкретный путь будет всегда проложен в соответствии с реальной дорожной ситуацией.

Найдите свою организацию, чтобы показать пользователям все необходимые детали прямо на карте. А если вашей организации еще нет на Яндекс.Картах, вы можете добавить её черезСправочник.

Также вы можете предзадать поисковый запрос, и тогда на карте будут всегда доступны наиболее актуальные результаты.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт