Блог о технологиях Яндекса

июнь 2016
AppMetrica на TargetSummit 2016
6 июня 2016, 17:37

В ходе разработки AppMetrica наша команда постоянно консультируется с командами других сервисов Яндекса и знакомится с их кейсами. Таким образом мы имеем возможность развивать продукт на основании реально существующих пользовательских историй.

Александр Лукин, в докладе Трекинг на службе продакт менеджера, приведет некоторые интересные случаи оптимизации кампаний. Речь пойдет о применении post-install постбеков и добавлении произвольных параметров в трекинг-ссылки.

Также из доклада вы узнаете, как получить максимум из кампаний с использованием динамических диплинков и post-click лендинга.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica

Читать дальше
Нет комментариев
AppMetrica
Пятая Вебмастерская: материалы опубликованы
8 июня 2016, 14:57

Опубликованы видеозаписи и презентации докладов с пятой Вебмастерской:

https://events.yandex.ru/events/yamasterskaya/20-may-2016/  

И, конечно, фотографии с самого мероприятия :)

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

Читать дальше
Нет комментариев
Вебмастер
Пешеходная маршрутизация и новые метки в API
27 июня 2016, 16:01

Недавно мы выпустили версию API 2.1.40, в которой появилась пешеходная маршрутизация, новые визуальные стили меток и контекстные подсказки при поиске по организациям.
Сегодня мы опубликовали примеры и подготовили для вас краткий обзор новой функциональности.

Пешеходная маршрутизация
Выбирайте те способы передвижения, которые будут наиболее удобны пользователям вашего проекта: на автомобиле, общественном транспорте или пешком. Для использования пешеходной маршрутизации укажите в параметрах routingMode: 'pedestrian', как показано внашем примере
Обратите внимание, что на данный момент пешеходная маршрутизация доступна только для России, Украины, Беларуси и Казахстана. 

Поисковые подсказки
Теперь ваши пользователи смогут легко определиться с запросом благодаря поисковым подсказкам. Этот режим включается автоматически для поиска по организациям при отсутствии пользовательского ввода и предлагает набор популярных категорий запросов.

Настройки визуального отображения меток
Используйте новые визуальные стили меток для настройки отображения объектов на вашей карте. Мы добавили метки с подписями в стиле Яндекс.Карт и большой набор меток с пиктограммами, как в нашем Конструкторе.

Команда разработки API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

Читать дальше
2 комментария
API Карт