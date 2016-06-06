В ходе разработки AppMetrica наша команда постоянно консультируется с командами других сервисов Яндекса и знакомится с их кейсами. Таким образом мы имеем возможность развивать продукт на основании реально существующих пользовательских историй.

Александр Лукин, в докладе Трекинг на службе продакт менеджера, приведет некоторые интересные случаи оптимизации кампаний. Речь пойдет о применении post-install постбеков и добавлении произвольных параметров в трекинг-ссылки.

Также из доклада вы узнаете, как получить максимум из кампаний с использованием динамических диплинков и post-click лендинга.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica