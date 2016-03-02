Блог о технологиях Яндекса

март 2016
Размер шрифта - еще один фактор определения мобилопригодности в Вебмастере
2 марта 2016, 07:36

Мы продолжаем улучшать алгоритм определения страниц, которые удобны для пользователей мобильных устройств. С сегодняшнего дня алгоритм ранжирования "Владивосток" начинает учитывать размер шрифта у размещенного на странице тексте. Мы рекомендуем использовать шрифт размером не менее 12px.

Этот фактор уже добавлен в инструмент проверки мобилопригодности страниц в новом Яндекс.Вебмастере. Обратите внимание, что страницы, ранее признанные оптимизированными для мобильных устройств, со временем будут перепроверяться Яндексом уже с учетом различимости шрифта, и если текст на них окажется неудобным для чтения с мобильных устройств, позиции страниц в мобильной выдаче могут ухудшиться.

Делаем поиск еще мобильнее 

Оригинал записи опубликован в Блоге для Вебмастеров.

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Вебмастер
Видео с Я.Субботника по фронтенду и встречи CodeFreeze в Москве
17 марта 2016, 19:44

27 февраля в Москве состоялся Я.Субботник по фронтенду, на котором разработчики API Яндекс.Карт представили сразу два доклада:

Антон Корзунов рассказал о пяти способах показать "Hello, World!" средствами WebGL,
А Кирилл Дмитренко поделился секретным применением WebGL в API Яндекс.Карт и тем, как это может использовать любой разработчик.

Видео всех выступлений Я.Субботника доступны на странице мероприятия.

Так же стало доступно видео с неформальной встречи CodeFreeze в Москве, которая прошла в ноябре. На ней руководитель разработки API Яндекс.Карт Сергей Константинов рассказал о том, что такое API и как правильно его проектировать от идеи и до успешного продукта. 

Оригинал записи опубликован в Клубе API Карт

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API Карт
Новые языковые модели в SpeechKit Mobile SDK
18 марта 2016, 17:49

Библиотека SpeechKit Mobile SDK обновилась. Первое, на что хочется обратить в этом обновлении - это новые языковые модели для распознавания речи:

  • модели для распознавания дат, чисел и имён при голосовом вводе;
  • модель для подтверждения заказов и доставки;
  • модель, оптимизированная для распознавания имён исполнителей и названий песен.

Первая модель уже находит применение в абсолютно разных областях обработки речи, а вот две остальные специально делались специализированными. Модель подтверждения заказов и доставки разрабатывалась специально идя интернет-магазинов, стремящихся оптимизировать способы оповещения, например, об оформлении заказа. А вот распознавание исполнителей и песен особенно актуально будет для музыкальных сервисов, к которым могут приходить с запросами типа [алла пугачёва миллион алых роз]. Теперь пользователям таких сервисом будет намного проще найти заинтересовавшее их произведение.

Сам голос, общающийся с пользователями, не менее важен. Поэтому теперь появилась возможность выбрать, каким голосом ваше приложение будет разговаривать с пользователями. Уже доступно пять вариантов — три женских голоса и два мужских.

Кроме того, в этом обновлении мы поддержали не только русский, но также украинский, английский и турецкий языки для диктовки коротких текстов, а также поиска адресов и организаций.

Подробности о всех возможностях вы найдёте на странице библиотеки.

Описанные выше возможности относятся к бесплатной версии SpeechKit Mobile SDK. Но если в списке моделей для распознавания нет той, что подходит для ваших задач, например, если вы хотите создать свой голос или планируете реализовать голосовой интерфейс в офлайн-режиме, вы можете воспользоваться бизнес-версией нашего сервиса.

Команда SpeechKit

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SpeechKit