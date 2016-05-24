Блог о технологиях Яндекса

май 2016
Приоритетный переобход страниц сайта запущен в Яндекс.Вебмастере
24 мая 2016, 16:57

Приоритетный переобход страниц сайта появился в Яндекс.Вебмастере. Можно запросить переобход до 10 страниц в день для каждого подтвержденного сайта. Страницы, добавленные в этот инструмент, будут переданы индексирующему роботу для приоритетного обхода. Изменения, которые обнаружит робот, будут отражены в результатах поиска с ближайшими обновлениями поисковой базы.

В инструменте есть три статуса обработки заявки: 

1) "В очереди" - это означает, что страница была передана роботу для обхода, и в течение 3 суток заявка будет обработана.

2) "Робот обошёл" - страница была посещена роботом, а данные о странице в поиске обновятся с последующими обновлениями поисковой базы.

3) "Ошибка" - робот не смог посетить страницу.

Этот инструмент будет полезен, когда нужно ускорить попадание в поиск новых страниц, например, с только что поступившим товаром или новостью, чтобы сайт стал находиться и по этим темам. Другой пример - нужно сделать так, чтобы текст в сниппетах был заменен на новый, уже обновленный непосредственно на самой странице. Кроме того, инструмент предоставляет возможность быстро вернуть выпавшие из поиска страницы из-за неправильной настройки сервера, ограничений в robots.txt или любой другой проблемы с доступностью сайта для индексирующего робота.

Делаем индексирование быстрее
Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

Читать дальше
4 комментария
Вебмастер
Открыта запись на бета-тестирование Поиска для интернет-магазинов
26 мая 2016, 19:08

Владельцы сайтов уделяют все больше внимания структурированию контента и его обогащению мультимедийными материалами, и технологии Яндекса могут оказаться полезными в этом деле. Сегодня мы представляем новое решение – Поиск для интернет-магазинов. Оно позволяет быстро организовать на сайте торговой онлайн-площадки или витрины поиск по каталогу товаров или услуг. 

В основе этого решения - YML, специальный формат, в котором интернет-магазины передают данные о своих ценах и предложениях в Яндекс.Маркет. Большинство современных систем управления контентом позволяют автоматизировать создание YML-файла с помощью специальных плагинов. Кроме того, экспорт данных в этот формат можно настроить самостоятельно. Поисковый робот перейдет по ссылке на YML-файл, путь к которому указывается в интерфейсе настроек Поиска для интернет-магазинов, и проиндексирует его.

Для того, чтобы внедрить на своем сайте Поиск для интернет-магазинов нужно разместить код формы для ввода запросов и код отображения результатов поиска на нужных страницах. Теперь, когда пользователь будет искать название товара, в поисковом сниппете будет содержаться не только его название, но и полезная информация - описание, фото, цена, основные характеристики, категория, к которой этот товар относится. Кроме того, покупатель сможет сортировать результаты поиска по релевантности и стоимости, выбирать товар по диапазону цен, категории и по наличию. 

В поиске для интернет-магазинов работают основные технологии "большого" поиска Яндекса, например, исправление опечаток в запросе и неправильной раскладки. Кроме того, поиск "понимает" разные варианты названия товара – это может быть полезно в случаях, когда иностранная марка или бренд имеют несколько обиходных или ошибочных, но распространенных вариантов написания. Например, в ответ на запросы "Huavei", "Huawey", "Хуавей" или "Хуавее" технология Яндекса будет показывать товары с названием "Huawei".  

Сегодня поисковое решение для интернет-магазинов запускается в режиме закрытого бета-тестирования. Записаться на участие в нём можно по ссылке: https://events.yandex.ru/surveys/3301/

Команда Яндекса

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

Читать дальше
Нет комментариев
Поиск для сайта
Обновленная сегментация Яндекс.Метрики: анонс
30 мая 2016, 08:52

Евгений Куршев, разработчик Яндекс.Метрики, анонсировал на пятой Вебмастерской обновленную сегментацию, которая будет запущена в ближайшее время. Теперь владельцы сайтов смогут сегментировать не только по информации, содержащейся в конкретном визите, но и по атрибутам пользователя и по атрибутам предыдущих визитов.

Например, можно запросить визиты, в которых была посещена страница «А», но только тех пользователей, которые ранее (не обязательно в этом же визите) посещали страницу «Б». И выбрать визиты, в которых была совершена покупка, сделанная теми пользователями, которые в любом из своих визитов достигали заданной цели.

Также стало возможно добавлять несколько условий одного типа (например, «смотрел любое из трёх промо» и «смотрел страницу контактов»). А для условий, накладываемых на историю предыдущих посещений, можно задавать временные интервалы: например, отсегментировать тех, кто совершил заказ за последнюю неделю и в марте приходил на сайт по рекламе.

Еще больше возможностей для сегментации

Яндекс.Метрика

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

Читать дальше
Нет комментариев
Метрика