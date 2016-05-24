Приоритетный переобход страниц сайта появился в Яндекс.Вебмастере. Можно запросить переобход до 10 страниц в день для каждого подтвержденного сайта. Страницы, добавленные в этот инструмент, будут переданы индексирующему роботу для приоритетного обхода. Изменения, которые обнаружит робот, будут отражены в результатах поиска с ближайшими обновлениями поисковой базы.

В инструменте есть три статуса обработки заявки:

1) "В очереди" - это означает, что страница была передана роботу для обхода, и в течение 3 суток заявка будет обработана.

2) "Робот обошёл" - страница была посещена роботом, а данные о странице в поиске обновятся с последующими обновлениями поисковой базы.

3) "Ошибка" - робот не смог посетить страницу.

Этот инструмент будет полезен, когда нужно ускорить попадание в поиск новых страниц, например, с только что поступившим товаром или новостью, чтобы сайт стал находиться и по этим темам. Другой пример - нужно сделать так, чтобы текст в сниппетах был заменен на новый, уже обновленный непосредственно на самой странице. Кроме того, инструмент предоставляет возможность быстро вернуть выпавшие из поиска страницы из-за неправильной настройки сервера, ограничений в robots.txt или любой другой проблемы с доступностью сайта для индексирующего робота.

Делаем индексирование быстрее

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров