Изучение внешних ссылок даёт возможность лучше понять, кто ссылается на сайт и в каком контексте. Например, резкий рост числа неработающих (битых) ссылок может означать, что пользователи, переходившие на сайт с других ресурсов, теперь не смогут на него попасть. В этом случае всегда можно проверить, на какую страницу вела битая ссылка, чтобы восстановить её или настроить редирект.

С большими объёмами информации о внешних ссылках удобнее работать либо с помощью выгрузок, либо оперируя сводными графиками. Выгрузка архивов внешних ссылок в Вебмастере есть уже давно. А сегодня мы внедрили в сервис графическое представление таких данных, чтобы сделать процесс анализа удобнее. В разделе "Индексирование", в инструменте "Внешние ссылки" появились графики с информацией об общем количестве ссылок, ссылающихся сайтов и о неработающих ссылках. Кроме того, в инструменте теперь доступны данные о распределении источников ссылок по тИЦ и доменам верхнего уровня. Надеемся, это нововведение упростит работу с большой ссылочной массой.

Новая функциональность хорошо дополняет уже работающую в Вебмастере сортировку по дате создания и удаления ссылок – на графике можно отследить заинтересовавший всплеск, а при помощи сортировки - найти и проанализировать его. Напомним также, что аналогичная возможность отслеживания неработающих ссылок внутри сайта появилась в сервисе несколько недель назад.

В это же обновление Вебмастера мы внесли доработки, делающие сервис доступным для слабовидящих людей: его функциональность стала лучше распознаваться программами экранного доступа.

Делаем сервис еще нагляднее и доступнее

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров