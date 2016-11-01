Блог о технологиях Яндекса

ноябрь 2016
В разделе "Внешние ссылки" Яндекс.Вебмастера появились графики с основными показателями по ссылкам
1 ноября 2016, 15:29

Изучение внешних ссылок даёт возможность лучше понять, кто ссылается на сайт и в каком контексте. Например, резкий рост числа неработающих (битых) ссылок может означать, что пользователи, переходившие на сайт с других ресурсов, теперь не смогут на него попасть. В этом случае всегда можно проверить, на какую страницу вела битая ссылка, чтобы восстановить её или настроить редирект. 

С большими объёмами информации о внешних ссылках удобнее работать либо с помощью выгрузок, либо оперируя сводными графиками. Выгрузка архивов внешних ссылок в Вебмастере есть уже давно. А сегодня мы внедрили в сервис графическое представление таких данных, чтобы сделать процесс анализа удобнее. В разделе "Индексирование", в инструменте "Внешние ссылки" появились графики с информацией об общем количестве ссылок, ссылающихся сайтов и о неработающих ссылках. Кроме того, в инструменте теперь доступны данные о распределении источников ссылок по тИЦ и доменам верхнего уровня. Надеемся, это нововведение упростит работу с большой ссылочной массой. 

Новая функциональность хорошо дополняет уже работающую в Вебмастере сортировку по дате создания и удаления ссылок – на графике можно отследить заинтересовавший всплеск, а при помощи сортировки - найти и проанализировать его. Напомним также, что аналогичная возможность отслеживания неработающих ссылок внутри сайта появилась в сервисе несколько недель назад.

В это же обновление Вебмастера мы внесли доработки, делающие сервис доступным для слабовидящих людей: его функциональность стала лучше распознаваться программами экранного доступа.

Делаем сервис еще нагляднее и доступнее
Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

Читать дальше
Нет комментариев
Вебмастер
Новый алгоритм Палех
3 ноября 2016, 14:02

Каждый день поиск Яндекса отвечает примерно на 280 миллионов запросов. Какие-то из них, например [вконтакте], люди вводят в поисковую строку практически каждую секунду. Какие-то запросы уникальны — их задают один раз, и они, возможно, больше никогда не повторятся. Уникальных и просто редких запросов очень много — около ста миллионов в день.

График частотного распределения запросов в Яндексе часто представляют в виде птицы, у которой есть клюв, туловище и длинный хвост. Список самых распространённых запросов не особо велик, но их задают очень-очень часто — это «клюв» птички. Запросы средней частотности образуют «туловище». Низкочастотные запросы по отдельности встречаются чрезвычайно редко, но вместе составляют существенную часть поискового потока и поэтому складываются в «длинный хвост».

Новый алгоритм позволяет поиску Яндекса лучше отвечать на сложные запросы из «длинного хвоста». Такой хвост есть у сказочной Жар-птицы, которая часто появляется на палехской миниатюре. Поэтому мы дали алгоритму название «Палех».

О том, как работает этот алгоритм, мы подробно рассказали в нашей статье на Хабрахабр.

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

Читать дальше
Нет комментариев
Вебмастер
Яндекс открывает API для воспроизведения аудио
8 ноября 2016, 12:23

Сегодня команда Яндекс.Музыки открыла доступ к YandexAudio API — JavaScript-библиотеки для воспроизведения аудио в браузере. С её помощью на странице можно проигрывать музыку, аудиокниги и прочие звуковые файлы на вашем сайте.

Читать дальше
8 комментариев
YandexAudio API
Обновление Конструктора карт
14 ноября 2016, 12:21

Мы выпустили долгожданное обновление Конструктора карт и теперь сервис находится по новому адресу. Что ещё изменилось в этой версии, читайте в нашем обзоре.

Рабочая область стала больше
Мы значительно увеличили «полезную» площадь: на карте появилось больше места для удобной работы с фигурами, а список объектов стал выше. Работать в Конструкторе стало проще даже на небольших экранах.

Перейти в список сохраненных карт, как и раньше, можно по кнопке в верхней части страницы. Теперь она находится рядом с информацией о пользователе.

Горячие клавиши для работы с картой
Самые востребованные функции должны быть всегда под рукой. Поэтому мы добавили горячие клавиши для инструментов рисования и изменения порядка объектов в списке.
Так рисование объектов можно включить с помощью сочетаний клавиш: alt + P для меток, alt + L для линий и alt + M для многоугольников.

Полный перечень горячих клавиш доступен в разделе Помощи сервиса.

Если у вас есть вопросы и предложения по работе Конструктора, обязательно пишите нам в этом клубе, социальных сетях или через форму обратной связи.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

Читать дальше
Нет комментариев
API Карт
Открыта регистрация на шестую Вебмастерскую
17 ноября 2016, 14:51

Приглашаем веб-аналитиков, менеджеров проектов и владельцев сайтов на шестую Вебмастерскую, которая пройдет 9 декабря в Москве. На этот раз мы поговорим о том, как отличить ложную аналитику от настоящей.

Специалисты из Яндекса и других компаний расскажут об источниках данных для аналитики по сайтам, об ошибках в настройке систем веб-аналитики, об автоматизированных отчётах и о многом другом. В числе спикеров шестой Вебмастерской — Юрий ХаитЮрий Батиевский и Денис Паращий. Вести конференцию будет Михаил Сливинский.

Отдельный доклад будет посвящён сервису Яндекс.Вебмастер — откуда в Вебмастере берутся данные, что они означают и как ими правильно пользоваться.

Кроме докладов участников ждут два мастер-класса. Первый поможет научиться правильно составлять заголовки и короткие анонсы, а второй — настраивать индексирование.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, мы организуем онлайн-трансляцию на странице мероприятия. Делиться впечатлениями и задавать вопросы спикерам можно будет в Твиттере с хэштегом #yawebm. Все вопросы по мероприятию можно направлять на почту yawebm@yandex-team.ru.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Читать дальше
Нет комментариев
Вебмастер