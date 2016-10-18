Сегодня стал доступен второй онлайн-курс по Яндекс.Вебмастеру - "Основные принципы оптимизации сайта". Он посвящен рассказу о том, как строится процесс ранжирования и на какие вопросы стоит обращать внимание, если вы хотите, чтобы ваш сайт был хорошо представлен в поиске.

Этот курс — продолжение первого, посвященного индексированию, но его вполне можно проходить и отдельно. Оба курса рассчитаны в первую очередь на новичков, которые только начинают своё знакомство с поисковыми технологиями.

Из курса вы узнаете об основных элементах страниц сайта и его правильной структуре; поймёте, из каких компонентов состоит поисковая оптимизация, как работать с географией сайта, как провести диагностику, как правильно представлять сайт на мобильных устройствах и многое другое.

Эти знания помогут сделать сайт еще привлекательнее как для пользователей, так и для поисковых систем.

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров