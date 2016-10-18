Блог о технологиях Яндекса

октябрь 2016
Яндекс запускает второй курс по Вебмастеру – про ранжирование
18 октября 2016, 14:32

Сегодня стал доступен второй онлайн-курс по Яндекс.Вебмастеру - "Основные принципы оптимизации сайта". Он посвящен рассказу о том, как строится процесс ранжирования и на какие вопросы стоит обращать внимание, если вы хотите, чтобы ваш сайт был хорошо представлен в поиске.

Этот курс — продолжение первого, посвященного индексированию, но его вполне можно проходить и отдельно. Оба курса рассчитаны в первую очередь на новичков, которые только начинают своё знакомство с поисковыми технологиями.

Из курса вы узнаете об основных элементах страниц сайта и его правильной структуре; поймёте, из каких компонентов состоит поисковая оптимизация, как работать с географией сайта, как провести диагностику, как правильно представлять сайт на мобильных устройствах и многое другое.

Эти знания помогут сделать сайт еще привлекательнее как для пользователей, так и для поисковых систем.

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

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Вебмастер
Как работать с iOS-крэшами в AppMetrica
24 октября 2016, 16:01

Продолжаем тему работы с крэш-логами докладом с Я.Субботника. Субботник - регулярное мероприятие, в рамках которого, на одной из площадок Яндекса собираются разработчики и делятся полезным опытом.

Разработчик из нашей команды Николай Волосатов расскажет, как мы учились находить причины крэшей в библиотеках под iOS, включая саму AppMetrica SDK.

Также в докладе пойдёт речь о символизации крэшей и особенностях рантайма Objective-C.

Презентация доступна по ссылке.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Использование CSP, интерактивные маркеры объектов и другие возможности новой версии API Карт
28 октября 2016, 14:47

Начиная с версии 2.1.44, в API появились настройки для работы с использованием CSP и другие возможности, которые будут полезны как разработчикам, так и конечным пользователям.  О наиболее интересных из них речь пойдет ниже.

Подключение API при использовании CSP

Если ваш сервис использует политику защиты контента (CSP) , то вы наверняка уже задумывались, как обеспечить корректную работу API на странице. Теперь достаточно добавить параметр 'csp=true' при подключении API и настроить правила, как описано в нашей документации.

https://api-maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU&csp=true

Интерактивные маркеры POI на подложке

Points Of Interest или POI - это маркеры на подложке карты, которые обозначают наиболее значимые или заметные объекты и помогают ориентироваться на схеме. Это могут быть как организации, так и, например, достопримечательности.
Теперь точки POI на карте стали интерактивными - при нажатии откроется карточка с информацией об объекте. А если хочется узнать больше, прямо из карточки можно перейти на Яндекс.Карты.

Если по каким-то причинам интерактивность подложки не нужна в вашем проекте, её можно отключить.

Новые балуны маршрутов

Информация о маршруте стала более подробной  - вид транспорта, пересадки и время в пути наглядно представлены в стандартном балуне. Также в нем появился умный блок «Открыть в Яндекс.Картах», который позволит узнать дополнительные детали о маршруте или изменить его при необходимости.

Управление с клавиатуры в плеере Панорам

В плеере Панорам появилась поддержка горячих клавиш, достаточно включитьопцию 'hotkeysEnabled' . С помощью клавиатуры можно, например, перемещаться между сценами и менять направление взгляда.

Подробнее о возможностях новых версий читайте в ChangeLog.

Команда разработки API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт