В iOS 10 Apple внесла изменения в некоторые гайдлайны и политики. Это могло повлиять на функциональность AppMetrica.



Но не стоит беспокоиться: AppMetrica iOS SDK 2.6.0 полностью совместим с новыми гайдлайнами. Пожалуйста, не забудьте обновить SDK до версии 2.6.0 (или выше).



Что изменилось?

Вкратце - вы не заметите изменений. Атрибуция и отчёты продолжат работать в обычном режиме. Но вот некоторые интересные подробности.

Нулевые IDFA



Для пользователей iOS 10, которые включили опцию "Ограничить трекинг рекламы" на своём устройстве, IDFA обнулится (примет вид 00000000-0000-0000-0000-000000000000). В предыдущих версиях iOS IDFA принимал случайные значения, из-за чего также становился бесполезным.

По нашим данным, некоторые пользователи iOS знают об этой опции и используют её.

AppMetrica применяет собственный механизм идентификации устройств и это на неё не повлияет.



Скрытый SafariViewController



Apple явно обозначает, что SafariViewController больше не может использоваться для скрытого трекинга. В iOS 10 разработчик столкнётся со следующими ограничениями:

1. Атрибут "hidden" для view не может быть истинным.

2. View должен иметь альфа канал в более чем 5%, быть размером как минимум 1 на 1 пиксель и не должен перекрываться другим view. Также SafariViewController должен располагаться в видимой зоне активного окна приложения.

Несколько месяцев назад мы добавили referrer-based tracking в AppMetrica SDK для iOS, получив таким образом 100% точную атрибуцию. К сожалению, эта функция теперь недоступна и атрибуция в iOS будет происходить по fingerprint, как это было раньше (только для источников трафика, не поддерживающих передачу IDFA).



А вот разделение источников трафика: поддержка идентефикаторов/реферрера против fingerprint.





Мы рекомендуем запросить поддержку IDFA у всех рекламных сетей и агентств, с которыми Вы работаете. Переходя к IDFA в AppMetrica не представляет сложности.



Пожалуйста, пишите нам по любым вопросам, связанным с AppMetrica и процедурой ревью в App Store.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.