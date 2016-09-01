Блог о технологиях Яндекса

сентябрь 2016
Оценивайте время жизни аудитории с помощью Rolling Retention
1 сентября 2016, 11:34

Чтобы оценить, насколько приложение востребовано среди пользователей, и понять, как хорошо окупается их привлечение, важно знать, как часто аудитория возвращается в приложение. Для решения этой задачи подойдёт отчет «Когортный анализ»: в нём наглядно представлены данные об удержании пользователей (retention).

В последнем обновлении AppMetrica мы дополнили когортный отчет новой метрикой - Rolling Retention. Она даёт больший простор для анализа, позволяя оценить отток аудитории и время её жизни.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Как упростить жизнь команде, комментируя крэш-логи
7 сентября 2016, 16:26

В крэш-отчётах AppMetrica есть одна маленькая опция, используя которую, можно упростить жизнь менеджерам, тестировщикам и разработчикам.

Раскрыв любой крэш из списка, вы увидите текстовое поле "Комментарий". После ввода текст автоматически сохранится, а слева от заголовка крэша появится индикатор, сигнализирующий о комментарии. Сообщение увидит владелец аккаунта и пользователи с гостевым доступом к приложению.

Чем это полезно

  • Разработчики могут сообщить, известна ли ошибка и будет ли она исправлена.

  • Если команда пользуется трекером задач, оставьте в комментарии ссылку на задачу: просматривая крэш-лог, вы сможете перейти по ссылке и проверить, что сейчас происходит с крэшем.

  • Замкните круг, указав в задаче прямую ссылку на крэш-лог. Вот как это делается, например, в Trello:

Эта небольшая опция повысит эффективность при работе над ошибками и сделает процесс прозрачнее для всех участников.

Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
API Яндекс.Вебмастера 3.0
8 сентября 2016, 14:13

Мы запускаем API Яндекс.Вебмастера 3.0. В новой версии мы поддержали все возможности старого программного интерфейса. Ознакомьтесь с документацией, чтобы узнать обо всех доступных методах. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем дальше развивать новую версию API. Следите за публикациями в блоге и подпишитесь на новости сервиса, чтобы оперативно узнавать о появляющихся возможностях.

К сожалению, API Вебмастера 3.0 не обладает обратной совместимостью с предыдущей версией. Если вы пользуетесь нашим API, пожалуйста, перейдите на новую версию как можно скорее. Чтобы упросить миграцию, мы поддержали два формата ответа API: как производительный и лаконичный JSON, так и XML, используемый в старой версии.

В самое ближайшее время в старой версии API изменяющиеся показатели перестанут обновляться, а в течение месяца мы полностью перестанем поддерживать API 2.0. Старый Вебмастер также закроется в ближайшее время, потому что вся основная функциональность уже поддержана в новой версии Вебмастера, с помощью которой теперь можно решать ещё больше задач по анализу представления сайта в поиске.

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров

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Вебмастер
AppMetrica и iOS 10
22 сентября 2016, 16:16

В iOS 10 Apple внесла изменения в некоторые гайдлайны и политики. Это могло повлиять на функциональность AppMetrica.

Но не стоит беспокоиться: AppMetrica iOS SDK 2.6.0 полностью совместим с новыми гайдлайнами. Пожалуйста, не забудьте обновить SDK до версии 2.6.0 (или выше).

Что изменилось?

Вкратце - вы не заметите изменений. Атрибуция и отчёты продолжат работать в обычном режиме. Но вот некоторые интересные подробности.

Нулевые IDFA

Для пользователей iOS 10, которые включили опцию "Ограничить трекинг рекламы" на своём устройстве, IDFA обнулится (примет вид 00000000-0000-0000-0000-000000000000). В предыдущих версиях iOS IDFA принимал случайные значения, из-за чего также становился бесполезным.

По нашим данным, некоторые пользователи iOS знают об этой опции и используют её.

AppMetrica применяет собственный механизм идентификации устройств и это на неё не повлияет.

Скрытый SafariViewController

Apple явно обозначает, что SafariViewController больше не может использоваться для скрытого трекинга. В iOS 10 разработчик столкнётся со следующими ограничениями:

1. Атрибут "hidden" для view не может быть истинным.
2. View должен иметь альфа канал в более чем 5%, быть размером как минимум 1 на 1 пиксель и не должен перекрываться другим view. Также SafariViewController должен располагаться в видимой зоне активного окна приложения.

Несколько месяцев назад мы добавили referrer-based tracking в AppMetrica SDK для iOS, получив таким образом 100% точную атрибуцию. К сожалению, эта функция теперь недоступна и атрибуция в iOS будет происходить по fingerprint, как это было раньше (только для источников трафика, не поддерживающих передачу IDFA).

А вот разделение источников трафика: поддержка идентефикаторов/реферрера против fingerprint.



Мы рекомендуем запросить поддержку IDFA у всех рекламных сетей и агентств, с которыми Вы работаете. Переходя к IDFA в AppMetrica не представляет сложности.

Пожалуйста, пишите нам по любым вопросам, связанным с AppMetrica и процедурой ревью в App Store.

Оригинал новости опубликован в Блоге AppMetrica.

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AppMetrica
Конструктор Яндекс.Карт обновил список объектов и добавил настройки позиционирования фигур
23 сентября 2016, 17:53

В новой версии Конструктора Яндекс.Карт мы обновили список объектов и добавили настройки позиционирования фигур. 

Объекты в списке теперь расположены в том же порядке, что и на карте: так объект, находящийся на переднем плане, расположен вверху списка, а находящийся на заднем плане - внизу.
Поменять позиции объектов можно прямо внутри списка, для этого достаточно просто перетащить элемент на желаемую позицию. 

А чтобы быстро найти нужную фигуру, мы добавили в список наглядное представление каждого из объектов карты. Сориентироваться помогут цвета и контент.  Для линий отображается ещё и длина.

Также, в этом релизе мы упростили навигацию и доступ к наиболее востребованным функциям. Например, теперь вы можете поделиться ссылкой на карту прямо из списка:


Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт