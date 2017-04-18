Блог о технологиях Яндекса

апрель 2017
Новый кабинет бизнеса в Яндекс.Справочнике
18 апреля 2017, 21:12

Подробная статистика по карточке организации - основное преимущество нового кабинета в Справочнике. 
Так, теперь доступны:

  • подробная статистика по количеству кликов по карточке организации на Яндекс.Картах;
  • суммарное количество запросов по рубрикам бизнеса в радиусе 1 км от указанного адреса;
  • тепловая карта таких запросов с наложением адресов конкурентов поблизости;
  • возможность сравнить свои показатели с показателем лидера тематики в данном районе;
  • портрет аудитории с данными об устройствах, поле и возрасте ваших потенциальных потребителей.

Все эти данные будут доступны пользователям, которые подтвердили свои права на организацию. Все старые возможности также сохранятся: в личном кабинете по-прежнему можно редактировать информацию о компании, добавлять и удалять фотографии, отвечать на отзывы ваших потребителей.

Если ранее вы еще не подтвердили права на организацию, то сейчас самое время это сделать. Ведь звонок от нашего автоматизированного колл-центра с предложением пройти верификацию теперь поступает в среднем в течение десяти минут после клика на кнопку "получить код". Детальнее процедура верификации описана в Помощи.

Еще больше информации для вашего бизнеса
Команда Яндекс.Справочника

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
Новые возможности по отслеживанию важных страниц в Вебмастере
19 апреля 2017, 17:09

Каждый профессионал, занимающийся развитием сайта, прекрасно знает, какие страницы наиболее важны: получают наибольшее количество трафика, генерируют наибольшее количество конверсий или помогают достичь других важных показателей. Отслеживать изменения на таких страницах теперь стало проще — в Яндекс.Вебмастере в разделе «Индексирование» появилась функциональность «Важные страницы», которая проверяет наличие изменений указанных страниц.

Проверка осуществляется на основе данных, получаемых поисковым роботом при посещениях страницы. Если состояние страницы меняется, информация об этом отображается в сервисе, само изменение отмечается цветом.
Теперь основные показатели таких страниц можно отслеживать отдельно по следующим параметрам:

  • изменение заголовка страницы;
  • изменение даты последнего обхода;
  • изменение HTTP-кода;
  • версию;
  • изменение статуса в поиске.

Всего в инструмент можно добавить до 100 важных страниц. История изменений также хранится, с ней можно ознакомиться, перейдя по кнопке 

Также есть возможность получать сообщения об изменениях на почту или в раздел уведомлений Вебмастера. Уведомления настраиваются с помощью соответствующего меню в самом разделе. 

Помогает быть в курсе важных изменений на сайте

Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
Сервис KeywordsResearch в API Директа
20 апреля 2017, 12:14

В API Директа версии 5 появился сервис KeywordsResearch для получения прогноза наличия показов по ключевым фразам. С помощью метода hasSearchVolume для заданных ключевых фраз и регионов можно сформировать предварительный прогноз наличия показов по этим фразам в разбивке по типам устройств.

Оригинал новости опубликован в блоге API Яндекс Директа. 

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API Директа
Запросы с разных устройств — теперь в Вебмастере
21 апреля 2017, 10:31

В Яндекс.Вебмастере появилась возможность разделять запросы, заданные с мобильных устройств и десктопов.

Позиции, CTR, показы и клики по одним и тем же поисковым запросам могут серьёзно различаться в мобильной и десктопной выдаче. Это происходит потому, что пользователи по-разному ведут себя на разных устройствах. Поиск старается учитывать такие особенности, и именно для этого в феврале прошлого года был запущен алгоритм Владивосток, учитывающий мобилопригодность ресурса как фактор ранжирования.

Поэтому мы рекомендуем отдельно анализировать показатели сайта с учётом устройств пользователей при помощи нового фильтра, добавленного в раздел «Поисковые запросы».

Делаем аналитику еще более детальной
Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер
Баден-Баден и уведомления в Вебмастере
22 апреля 2017, 20:29

Как и обещали, мы начали использовать алгоритм Баден-Баден для определения нарушений со стороны сайта, связанных с переоптимизацией, дополнив им предыдущие способы определения этой проблемы. Уведомления о данном нарушении в Яндекс.Вебмастере выглядят вот так:

Для устранения нарушения необходимо удалить переоптимизированные тексты с сайта. После этого нужно дождаться, пока наши алгоритмы обнаружат и обработают изменения на страницах. Также вы можете воспользоваться кнопкой «Я все исправил», которая отправит нашим алгоритмам дополнительный сигнал о том, что сейчас на сайте нарушений нет.

Мы просим владельцев сайтов еще раз убедиться, что на их ресурсах тексты написаны для людей, а не для роботов.

Держим обещания
Команда Поиска

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров. 

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Вебмастер