Подробная статистика по карточке организации - основное преимущество нового кабинета в Справочнике.

Так, теперь доступны:

подробная статистика по количеству кликов по карточке организации на Яндекс.Картах;

суммарное количество запросов по рубрикам бизнеса в радиусе 1 км от указанного адреса;

тепловая карта таких запросов с наложением адресов конкурентов поблизости;

возможность сравнить свои показатели с показателем лидера тематики в данном районе;

портрет аудитории с данными об устройствах, поле и возрасте ваших потенциальных потребителей.

Все эти данные будут доступны пользователям, которые подтвердили свои права на организацию. Все старые возможности также сохранятся: в личном кабинете по-прежнему можно редактировать информацию о компании, добавлять и удалять фотографии, отвечать на отзывы ваших потребителей.

Если ранее вы еще не подтвердили права на организацию, то сейчас самое время это сделать. Ведь звонок от нашего автоматизированного колл-центра с предложением пройти верификацию теперь поступает в среднем в течение десяти минут после клика на кнопку "получить код". Детальнее процедура верификации описана в Помощи.

Еще больше информации для вашего бизнеса

Команда Яндекс.Справочника

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.