Блог о технологиях Яндекса

август 2017
Яндекс представил новый алгоритм «Королёв»
23 августа 2017, 14:17

Яндекс запустил новую версию поиска, основанную на алгоритме «Королёв» — он использует нейронную сеть, которая способна сопоставлять смысл запросов и веб-страниц. Это позволяет поиску с высокой точностью отвечать на редкие и сложные вопросы. Для обучения искусственного интеллекта Яндекс задействует не только поисковую статистику, но и распределенную сеть ассесоров и толокеров, а также оценки миллионов пользователей.

Приглашаем посмотреть представление нового поискового алгоритма:

Напомним, что первый шаг к поиску по смыслу Яндекс сделал ещё в прошлом году, когда внедрил алгоритм «Палех» — он в реальном времени сопоставлял смысл запроса и заголовка веб-страницы. «Королёв» же использует нейронную сеть, которая анализирует уже всю страницу. Например, он поймёт, что в запросе [картина где небо закручивается] речь идёт о картине Ван Гога, а в запросе [ленивая кошка из монголии] — о мануле.

Такая работа нейросетей требует больших вычислительных мощностей, поэтому с внедрением нового алгоритма Яндекс стал определять суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск может единовременно сопоставлять по смыслу с конкретным запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч. Другая важная особенность «Королёва» в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает ещё и смысл других запросов, которым страница релевантна. 

Делаем Поиск ещё умнее
Команда Яндекс.Поиска

Оригинал новости опубликован в Блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Вебинары про Поиск Яндекса продолжаются
23 августа 2017, 14:21

Следующий вебинар — «Поисковые запросы» — пройдёт  24 августа, в 16:00 по московскому времени. 

Его проведёт Михаил Сливинский, руководитель службы по работе с вебмастерами. Принять участие в вебинаре могут только зарегистрировавшиеся пользователи.

Зарегистрироваться на вебинар 
«Поисковые запросы»

Полный список вебинаров и записи уже прошедших мероприятий можно посмотреть на нашем сайте.

Ждём ваших вопросов к новому вебинару
Команда Яндекс.Поиска

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Вебмастер
Обновление Конструктора карт
24 августа 2017, 22:21

В Конструкторе появилась возможность получить код iframe для вставки карты на сайт. Он доступен в блоке кода интерактивной карты.

Код iframe можно использовать на сайтах, которые запрещают вставку пользовательских скриптов, например, в LiveJournal. Также на карту, размещенную внутри iframe, не будут действовать CSS-стили страницы.
Есть и ограничения: для таких карт доступен только слой подложки «схема». 

В режиме редактирования карты теперь можно отменить или вернуть последние действия, например, если вы случайно удалили объект. Это можно сделать кнопками в интерфейсе или привычными горячими клавишами: для пользователей Windows это  Ctrl+Z.

Для печати карт в высоком разрешении стали доступны территории всего мира.

Команда разработчиков API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт
Панель маршрутов и другие возможности API в примерах
29 августа 2017, 18:23

За лето вышло несколько версий API Яндекс.Карт и мы опубликовали примеры, которые помогут быстрее начать использовать возможности API в ваших проектах.

Панель маршрутов

Панель маршрутов - это новый элемент управления, который позволит пользователю вашего сайта задать точки маршрута и выбрать желаемый вид транспорта на специальной панели. Выбрать точки маршрута можно не только кликом по карте, но также через поиск адреса в поле ввода или указав своё местоположение в один клик.

Владелец сайта может предзадать одну или обе точки маршрута и при необходимости запретить их менять. 

Примеры:
Как добавить панель маршрутов на карту 
Как сделать местоположение пользователя началом маршрута
Как настроить панель и сделать точку маршрута неизменяемой

Поисковые подсказки и проверка адреса при вводе

По мере ввода поискового запроса API может подсказывать пользователю наиболее вероятные варианты с учетом видимой области карты и настроек, которые задаст вебмастер. Это поможет ввести адрес правильно, например, при заполнении формы доставки.

Подсказки можно использовать как вместе с поисковой строкой API Карт, так и отдельно - с любым полем ввода на странице.  Можно даже настроить подсказки по собственным объектам.

Обратите внимание: как и другие компоненты API, поисковые подсказки нельзя использовать без отображения карты на странице.

Примеры:
Как включить подсказки в своём поле ввода
Как проверить адрес при вводе

Геоссылка по точным координатам

Геоссылка — это способ выделить нужный адрес или название организации на странице так, чтобы при клике открывалась карта с расположением объекта. 

Начиная с версии 2.1.54, можно в качестве тела ссылки использовать и координаты объекта. Это удобно, если необходимо точно указать объект, которого нет на карте, или конкретную точку в пределах протяженного объекта. Например, жерло Везувия.

Пример:
Как добавить геоссылку на страницу

Команда API Яндекс.Карт

Оригинал опубликован в клубе API Карт

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API Карт