Блог о технологиях Яндекса

декабрь 2017
Запуски Вебмастерской: видеозаписи опубликованы
16 декабря 2017, 19:02

Мы опубликовали видео с прошедшей Вебмастерской на нашем YouTube-канале:

Как Яндекс ускоряет интернет
Иван Смирнов (Яндекс), Олеся Носова («Комсомольская правда»), Иван Лепихов («МедиаФорт»)

Новые возможности в Вебмастере
Михаил Сливинский (Яндекс)

Как организовать работу с оптимизатором
Константин Солодянников (IT-Agency)

Аудиты. Трюки и эффекты
Виктор Каргин (SEO chat)

Как вырастить свой поисковый трафик
Стас Поломарь (SEOWORK)

Страшный сон бренд-менеджера — запуск сайта
Евгений Сакович («Двигус»)

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Команда Яндекс.Вебмастер

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Турбо-страницы открыты для всех!
18 декабря 2017, 16:02

Сегодня Яндекс запустил в поиске Турбо-страницы, которые ускоряют загрузку контента на мобильных устройствах. Такие страницы открываются гораздо быстрее обычных. Люди сразу получают нужный контент и реже покидают сайт, не дождавшись загрузки. Теперь подключить Турбо-страницы может любой ресурс.

По данным Mediascope, почти половина пользователей (46%) каждый день выходят в сеть со смартфона. Однако если сайты грузятся слишком долго, люди их просто закрывают. Чтобы ускорить загрузку, Яндекс сохраняет содержимое сайта на своих серверах и в нужный момент отображает в формате Турбо-страницы. На такой странице нет ничего лишнего: только текст, видео и картинки. Она весит в среднем в 10 раз меньше обычной, поэтому и открывается быстрее. Например, в 3G-сетях Турбо-страница загружается в среднем в 15 раз быстрее оригинала. Кроме того, контент загружается непосредственно с серверов Яндекса, а они отвечают почти мгновенно. В итоге пользователь экономит время, трафик и деньги.

Результаты экспериментов показывают, что с помощью Турбо-страниц можно на 30% уменьшить количество случаев, когда люди закрывают страницу в момент загрузки. Это позволит владельцам сайтов сократить потери трафика, увеличить число рекламных показов и доходы. Кроме того, если сайт по каким-то причинам не открывается, его контент будет по-прежнему доступен на Турбо-странице, куда он загружается с серверов Яндекса.

Интерфейс страницы содержит несколько рекламных блоков, где можно размещать как контекстную, так и медийную рекламу — через Рекламную сеть Яндекса (РСЯ) и платформу ADFOX. Эта платформа позволяет зарабатывать и на своей, и на чужой рекламе. Более того, в РСЯ и ADFOX работают алгоритмы, позволяющие автоматически показывать рекламу, которая принесёт наибольшую прибыль. Следить за посещаемостью Турбо-страниц и эффективностью рекламы можно с помощью популярных счётчиков, таких как Яндекс.Метрика, Google Analytics, LI и других.

Турбо-страницы легко узнать в результатах поиска по пиктограмме в виде ракеты. Кроме поиска, они доступны в Яндекс.Новостях и Дзене. В Новостях они появились ещё в мае и с тех пор были существенно доработаны. Сейчас их используют более 350 новостных ресурсов. Чтобы к ним присоединиться, достаточно зайти на сервис Яндекс.Вебмастер и настроить передачу контента в формате RSS.

О том, какие возможности есть для владельцев сайтов в Турбо-страницах, рассказано тут.

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для Вебмастеров

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Вебмастер
Настройка и подключение Турбо-страниц
19 декабря 2017, 12:46

Вчера на Вебмастерской мы рассказали про возможности Турбо-страниц, сегодня же хотим рассказать про их настройку и подключение.

Специально для этого ведущий разработчик Вебмастера — Андрей Халиуллин, создавший значительную часть функциональности Турбо-страниц, записал вот такой вот мастер-класс:

Кроме того, хотим обратить ваше внимание на следующие технические ограничения для Турбо-страниц:
В настоящий момент для RSS-файлов предусмотрены следующие ограничения:

  • максимальное количество item — 500.
  • общее количество картинок в RSS-канале — 5000.
  • количество картинок для одного item — 30.
  • максимальный размер RSS — 15 Мб.

Если вы вдруг не укладываетесь в один RSS, просто создайте несколько. Количество RSS-каналов в Вебмастере, доступных для подключения, — 10. Более подробно о подключении Турбо-страниц читайте в нашей Помощи

Если вдруг у вас остались вопросы — не стесняйтесь задавать их в комментариях или у поддержки Вебмастера.

Давайте делать Турбо-страницы вместе!
Команда Яндекс.Вебмастера

Оригинал новости опубликован в блоге Яндекса для вебмастеров.

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Вебмастер
Наша новогодняя традиция: опрос Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров
21 декабря 2017, 17:58

У нас есть новогодняя традиция: за несколько дней до праздника мы спрашиваем вебмастеров и владельцев сайтов, как им работалось в уходящем году с сервисами Яндекса. Как поживают ваши проекты? Как себя вел Вебмастер — хорошо или не очень? С чем он вам помог, а с чем нет?

Опрос небольшой и займёт всего минут десять. Вот он:

Если вы уже заполняли анкету год назад (спасибо!) — пожалуйста, сделайте это снова. В этом году мы многое поменяли — и нам важно оценить результат. 
Если вас что-то смутило, или, наоборот, понравилось, обязательно напишите нам об этом!

Команда Поиска

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Вебмастер